Atlantikwall Raversyde focust dit jaar op oorlogsstrips en holocaust

Na een recordbrekend aantal bezoekers in 2024, opent de erfgoedsite Atlantikwall Raversyde in Oostende vandaag opnieuw de poorten. Naast de permanente openluchtmusea over de Duitse kustverdediging tijdens WOI en WOII, is er de stripexpo ‘Getekende oorlog ‘45’ en de tentoonstelling ‘Left Luggage’ van Willy Baeyens.

Erfgoedsite Atlantikwall Raversyde is één van de best bewaarde delen van de toenmalige Duitse verdedigingslinie: meer dan zestig bunkers, open en ondergrondse gangen, observatieposten en geschutsopstellingen. Al van bij deze seizoensstart legt Atlantikwall Raversyde, 80 jaar na datum, de focus op het laatste oorlogsjaar met de expo ‘Getekende oorlog ’45.’ Uitvergrote fragmenten uit diverse stripverhalen evoceren het oorlogsverhaal. Meteen een vervolg op de succesvolle expo van 2023, dat ook het recordbrekend bezoekersaantal verklaart en van dit domein de drukst bezochte atractie van onze kust maakte. Ingekapseld in ‘Getekende Oorlog ’45’ is er ook de tentoonstelling ‘Left Luggage’ van Koksijdenaar Willy Baeyens. Tweehonderd open reiskoffers met daarin geschilderde portretten van kinderen die refereren naar de 200.000 kinderen die tijdens de Holocaust zijn omgekomen in Auschwitz-Birkenau.

Meer middelen

In 2024 telde het provinciedomein 105.673 bezoekers, ruim 4.000 meer dan in 2023. In het voor- en najaar kwamen vooral veel (school)groepen op bezoek. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberge beloofde alvast dat er een stevig pakket met middelen wordt vrijgemaakt om in de toekomst de batterij Saltzwedel neu uit WOII een grondige update te geven en het Provinciedomein ook langer dan de huidige acht maanden per jaar open te houden.

Zoektochten

Gekoppeld aan de stripexpo ontwikkelde het Provinciedomein twee zoektochten: bij ‘Schatten van Vlieg’ (vanaf 6 jaar), worden vooral de zintuigen geprikkeld en op het einde van de tocht krijgen de kinderen een cadeautje. Vanaf Erfgoeddag op 27 april kunnen tieners (12-14 jaar) zich uitleven met Operatie Enigma. Terwijl ze als echte verzetsstrijders het bunkercomplex ontdekken, ontrafelen de jongeren uitdagende raadsels en mysteries. Beide activiteiten zijn inbegrepen in de ticketprijs. Daarnaast zijn er nog heel wat gratis seizoensgebonden activiteiten voor iedereen.