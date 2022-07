Astrid Haerens is sinds 1 juli nieuwe Letterzetter Kortrijk

Schrijfster en dichter Astrid Haerens is sinds 1 juli de nieuwe Letterzetter van Kortrijk. Ze is de opvolger van Anneleen Van Offel die deze taak eind juni 2022 succesvol afrondde.

Op 1 juli gaf Letterzetter Anneleen Van Offel de fakkel door aan de vierde Letterzetter van Kortrijk: Astrid Haerens, schrijfster en dichter en geboren in Kortrijk. “Op mijn 17e was ik blij dat ik weg kon, nu ben ik blij dat ik terug ben”, aldus Astrid.

Schrijfster en dichter Astrid Haerens (32) werd door Stad Kortrijk aangesteld als nieuwe Letterzetter/stadsdichter van Kortrijk tot juli 2024. Voor Astrid is het een terugkeer naar haar geboortestad. “Blij dat ik terug naar Kortrijk kom. Ik ben blij, nieuwgierig en vereerd. Ik heb in de tijd dat ik in Brussel woon ontdekt dat ‘het woord’ meer is dan spelen met die woorden: het gaat ook over schrijven en iets uitdrukken met woorden in de breedste zin”, aldus Astrid. “Bij het woord schrijver denkt men meestal aan iemand die alleen op zijn kamer zit en iets schrijft. Met de Letterzetter vormen we een collectief van jonge kunstenaars, dichters en schrijvers. Ook filmmakers en dansers. Samen doen we iets met woorden: het is geven en nemen, vragen stellen en antwoorden krijgen via het collectief. Het is luisteren en samen iets maken. Het collectieve en meerstemmigheid is belangrijker geworden.” Zo ontwikkelt de Letterzetter en het Collectief interventies in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld het stadsfestival Memento.

“Ik kan de wereld niet veranderen, de mensen wel”

De slogan waarrond Astrid wil werken als invulling van het stadsdichterschap, is ‘tussen de regels ritselt een revolutie’. “Het is een knipoog naar het gedicht van Lucebert. Het moet geen grote revolutie zijn, integendeel. Een kleine is genoeg, zachter en vooral kleiner. Ik kan de wereld niet veranderen, de mensen wel. Het thema gaat vooral over de systemen die ons klein houden. Literatuur is belangrijk omdat je daarin een mening kan meegeven, ideeën om over na te denken”; aldus Astrid die een Master in Woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen behaalde. In september 2017 verscheen haar debuutroman ‘Stadspanters’ bij Uitgeverij Polis, in maart 2022 haar debuutbundel ‘Oerhert’ bij Uitgeverij Atlas Contact. Astrid wordt curator van het Woordfestival Memento 2023 en zal met het Collectief Letterzetter interventies doen in de stad.

Anneleen Van Offel. © JVGK

Kortrijk kiest sinds 2015 voor een eigen invulling van het stadsdichterschap door het officiële mandaat van stadsdichter te gunnen aan een Letterzetter die een collectief van jonge, talentrijke schrijvers en kunstenaars begeleidt. Achtereenvolgend was dat Thomas Jacques, Jonas Bryneel en Anneleen Van Offel, die sinds 2019 Letterzetter was.

“Ik daagde het collectief onder meer uit om na te denken over manieren om verhalen van het papier te laten verdwalen. Verhalen over de weg zoeken, over verwarrende stemmen in je hoofd, over troost en verdriet die de vorm aannemen van woord, beeld, audio en beeldende kunst Met ‘Echo’ als thema wilde ik ook de stad laen weerkaatsen in het werk van de kunstenaar: de stad een stem geven, de stad ‘vertalen’. In haar video liet Anneleen Van Offel inwoners van Kortrijk de zin “Ik ben de wereld rondom mij” doorfluisteren aan elkaar.

“We zien hoe die zin in elk van hen weerkaatst en vervormt, hoe hij zijn weg zoekt door de stad, hoe de stad beweegt in taal”, zei Anneleen toen “Ik heb me bijzonder goed gevoeld als Letterzetter en ben erg tevreden met die jarenlange samenwerking.”

Culturele Hoofdstad

De Letterzetters ontwikkelden interventies in de openbare ruimte, deelden het podium met gereputeerde auteurs en waren ook curator en ambassadeur van het literaire stadsfestival Memento. “Het feit dat we in Kortrijk niet met een klassiek stadsdichterschap werken, maar met een collectief van jonge talenten geleid door een Letterzetter, werpt steeds meer zijn vruchten af. Anneleen heeft de voorbije jaren schitterend werk geleverd en ik ben ervan overtuigd dat ook Astrid dat prima zal doen. Er komen belangrijke jaren aan waarin we onze kandidatuur voor Culturele Hoofdstad te worden tot de spits zullen drijven. Memento en het Collectief Letterzetters kunnen daar een belangrijke rol in spelen!”, aldus schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).