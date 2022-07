Astrid Haerens is de vierde letterzetter voor Kortrijk: “Ik wil mensen kritisch laten nadenken”

De opvolger van Anneleen van Offel als Letterzetter heet Astrid Haerens (33). Een jury droeg Astrid unaniem voor uit een lijst van 17 potentiële kandidaten. Ze is de vierde Letterzetter van Kortrijk tot juli 2024.

In september gaat Astrid Haerens aan de slag met het collectief van de Letterzetter, de spil van het letterenbeleid in de stad. Door haar aanstelling is ze ook de curator van het Memento Woordfestival Kortrijk in 2023 en 2024 en staat Astrid, samen met haar collectief, in voor de invulling van het festival. Vorig jaar stond ze zelf op het podium met haar proza.

“Eigenlijk gaat het om een stadsdichter die als mentor samenwerkt met een collectief jonge schrijvers. We spreken maandelijks af. Als coach of mentor begeleid ik de jonge woordkunstenaars bij het ontwikkelen van hun talent en hun werk, maar dat doen we samen als groep”, zegt Astrid.

“Ik wil geen leraar/leerling dynamiek. Ik ben ook van plan andere auteurs uit te nodigen om eens een workshop te geven. Zo helpt het collectief ook bij het doorstromen naar het professionele circuit. Daarnaast doen we ook interventies in de openbare ruimte.”

Voor Astrid is het een terugkeer naar haar geboortestad. Ze werd geboren in Kortrijk en groeide op in Zwevegem. Na het behalen van haar master in Woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen bleef ze wonen in het meer internationale en diverse Brussel. Ze houdt regelmatig lezingen en is docent Creatief Schrijven in Brussel en Antwerpen.

“Ik ging naar de Pleinschool in Kortrijk en ging in de zomer vaak zwemmen in het openluchtzwembad, dus na mijn bezoeken komen er steeds fijne jeugdherinneringen terug. Ik merk dat er reeds veel veranderd is, in vergelijking met vroeger. De Leieboorden zijn echt prachtig, daarnaast is er ook veel meer te doen, zeker in de culturele wereld. Het was een goed moment om terug te keren, ik ben lang genoeg weggeweest”, lacht Astrid.

Bad van poëzie

“Voor ik begon te schrijven, ben ik gestart met eerst heel veel te lezen. Ik heb me in een bad van poëzie en non-fictie laten zakken en noteerde woorden en zinnen, van overal, om een woordenschat te verzamelen. Dan heel langzaam en voorzichtig, met veel vallen en opstaan, heb ik geprobeerd zelf iets te creëren.”

Na haar studies trok ze naar Burundi. Daar is ze voor het eerst beginnen schrijven en de ervaringen in Afrika hebben geleid tot een eerste roman. In september 2017 verscheen ‘Stadspanters’. Het boek is een portret van mensen die worstelen met hun identiteit. Het verhaal speelt zich af in Brussel.

“Identiteit, productiviteit en werk zijn ook enkele thema’s waarmee ik als Letterzetter aan de slag wil. De komende twee jaar gaan we kritisch nadenken over onze samenleving. We leven in een wereld waar dat werk heel belangrijk is en vaak samenvalt met jouw identiteit.”

“Anderzijds gaan er ook heel veel stressklachten mee gepaard, zoals burn-outs en een algemene vermoeidheid. Ik wil graag over die zaken nadenken samen met het collectief. Daarbij zoeken we ook raakvlakken met andere kunstvormen”, zegt Astrid.

“Met de titel en slagzin ‘tussen de regels ritselt een revolutie’ wil ik iedereen aanzetten tot vragen stellen over zichzelf en over wat je rondom je ziet. Ik kijk enorm uit naar de projecten, ontmoetingen en samenwerkingen die op mij afkomen als Letterzetter.”

Meerstemmigheid

Ander werk publiceerde ze onder meer in Revisor, De Gids, Het liegend konijn en Poëziekrant. Haar debuutbundel Oerhert, verscheen in maart 2022. Met Oerhert toont Astrid hoe trauma zich hecht aan een lijf, hoe poëzie dat overschreden lichaam taal kan geven en hoe vanuit diepe pijn iets van hoop, troost en schoonheid kan ontstaan. Met haar gedichtenbundel wil Astrid kwetsbaarheid omarmen en diep graven in zichzelf.

“Bij het woord schrijver denkt men meestal aan iemand die alleen op zijn kamer zit en iets schrijft. Met de Letterzetter vormen we een collectief van jonge kunstenaars, dichters en schrijvers. Ook filmmakers en dansers. Samen doen we iets met woorden: het is geven en nemen, vragen stellen en antwoorden krijgen via het collectief. Het is luisteren en samen iets maken. Het collectieve en meerstemmigheid is belangrijker geworden.”

De Letterzetter werd bekendgemaakt met een teaservideo die zich concentreert rond de slagzin ‘tussen de regels ritselt een revolutie’, een knipoog naar het gedicht van Lucebert:

ik draai een kleine revolutie af

ik draai een kleine mooie revolutie af

ik ben niet langer van land

ik ben weer water

ik draag schuimende koppen op mijn hoofd

ik draag schietende schimmen in mijn hoofd

op mijn rug rust een zeemeermin

op mijn rug rust de wind

de wind en de zeemeermin zingen

de schuimende koppen ruisen

de schietende schimmen vallen

ik draai een kleine mooie ritselende revolutie af

en ik val en ik ruis en ik zing