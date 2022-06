Astrid Haerens is de nieuwe stadsdichter van Kortrijk

Schrijfster en dichter Astrid Haerens wordt door Stad Kortrijk aangesteld als nieuwe Letterzetter (stadsdichter) van Kortrijk tot juli 2024. Ze is de opvolger van Anneleen Van Offel die deze taak in juni 2022 succesvol afrondde.

Voor Haerens is het een terugkeer naar haar geboortestad. Als Letterzetter van Kortrijk fungeert ze als mentor van een collectief van talentrijke kunstenaars en is ze curator van het jaarlijkse Memento Woordfestival.

Eigen invulling

Kortrijk kiest sinds 2015 voor een eigen invulling van het stadsdichterschap door het officiële mandaat van stadsdichter te gunnen aan een collectief van jonge, talentrijke schrijvers en kunstenaars. Astrid Haerens gaat de komende twee jaar als mentor met de jonge schrijvers en kunstenaars aan de slag.

Het collectief van de Letterzetter is de spil van het letterenbeleid in de stad. Zo ontwikkelen ze interventies in de openbare ruimte, delen ze het podium met gereputeerde auteurs en zijn ze ook curator & ambassadeur van het literaire stadsfestival Memento.

Het traject bracht al enkele boeiende woordkunstenaars voort, waaronder Siel Verhanneman, Mattijs Deraedt, Salma Nachi, Tine Lefebvre en Siebrand Craeynest.

Dichter uit Kortrijk

Astrid Haerens (°1989) werd geboren in Kortrijk en groeide op in de streek. Ze woont in Brussel en behaalde een Master in Woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen.

In september 2017 verscheen haar debuutroman ‘Stadspanters’ bij Uitgeverij Polis. Ander werk publiceerde ze onder meer in ‘Revisor’, ‘De Gids’, ‘Het liegend konijn’ en ‘Poëziekrant’. Haar debuutbundel ‘Oerhert’, verscheen in maart 2022 bij Uitgeverij Atlas Contact en werd bijzonder goed onthaald.

Unanieme beslissing van de jury

Een deskundige jury droeg Astrid Haerens unaniem voor als Letterzetter van Kortrijk uit een longlist van 17 potentiële kandidaten. De jury is enthousiast over haar blik op het stadsdichterschap en de invulling ervan van waaruit een voortdurende reflex blijkt om te werken vanuit een collectieve gedachte, van onderen uit ideeën aan te grijpen en die vanuit haar achtergrond, netwerk en expertise te versterken.

Astrid Haerens kent de streek heel goed en het lijdt geen twijfel dat ze op een interessante manier kan verder bouwen aan het werk van Anneleen Van Offel.

Campagne

Aan de bekendmaking van de Letterzetter ging ook een teasercampagne vooraf waarbij men kon raden wie de nieuwe Letterzetter was geworden. Caroline Holvoet uit Kortrijk won de wedstrijd en ging zo lopen met een boekenpakket van 125 euro, samengesteld door de nieuwe Letterzetter van Kortrijk.

“Het feit dat we in Kortrijk niet met een klassiek stadsdichterschap werken, maar met een collectief van jonge talenten geleid door een Letterzetter, werpt steeds meer zijn vruchten af. Anneleen heeft de voorbije jaren schitterend werk geleverd en ik ben ervan overtuigd dat ook Astrid dat prima zal doen. Er komen belangrijke jaren aan waarin we onze kandidatuur voor Culturele Hoofdstad te worden tot de spits zullen drijven. Memento en het Letterzettercollectief kunnen daar een belangrijke rol in spelen!”, Axel Ronse, schepen van Cultuur.

Tussen de regels ritselt een revolutie

“We maken de Letterzetter van Kortrijk bekend met een gloednieuwe campagne van fotograaf Damon De Backer en cineaste Sophie Vanhomwegen. De campagne concentreert zich rond de slagzin ‘tussen de regels ritselt een revolutie’, een knipoog naar het gedicht van Lucebert.”

“In de teaservideo zien we een prachtige samenwerking tussen danser Mohamed Toukabri en dichter Astrid Haerens waarbij Mohamed ‘het innerlijke’, onrustige, beweeglijke en intuïtieve belichaamt en Haerens de het rustige, de buitenkant, het cerebrale.”

De beelden werden gemaakt aan de oevers van de Leie en op het natuurdomein Marionetten. De foto’s werden genomen in het openluchtzwembad Lago Abdijkaai.