Artiesten geven beste van zichzelf tijdens kunstmarkt in Nieuwpoort

De jaarlijkse kunstmarkt vond plaats in het centrum van Nieuwpoort-Stad. Ondanks een druilerige start met een stortbui, klaarde het op toen het Novus Portus koor om 11 uur optrad. Fien Hellebuyck van de dienst cultuur hoopte op 5.000 bezoekers, net zoals vorig jaar. De selectie was streng, en enkel ambachtelijke kunstenaars werden toegelaten om ter plaatse hun vaardigheden te demonstreren. Maar liefst 134 kunstenaars namen deel, waaronder schilders, pottenbakkers, beeldenmakers, juwelenmakers, keramiek- en glaskunstenaars. Voor de kinderen was er een leuke activiteit bij de Nieuwpoortse Beiaardvereniging, waar ze leerden hoe ze een klok konden maken en beschilderen.

Pat & l’Abeille

Patricia Van Hoecke (50) uit Jabbeke heeft zich de afgelopen 13 jaar volledig toegewijd aan werken met bijenwas. Ze creëert intuïtieve tekeningen met gekleurde bijenwas met hars tijdens haar workshops. Het bijzondere aan haar kunst is dat je niets speciaals hoeft te kunnen; de kleuren lopen vanzelf in elkaar over en vormen prachtige combinaties. Verwarmde bijenwasblokjes op een strijkijzertje zorgen voor deze magische resultaten. Patricia moedigt aan om het op papier te proberen, maar ook canvas, leisteen, glas en hout is mogelijk. Pat & l’Abeille: info@patlabeille.be

Tekenaar Jan Tousseyn

Jan Tousseyn (71), een gepensioneerd interieurontwerper uit Izegem, heeft zich na zijn pensionering toegelegd op tekenen. Met 6 jaar academie-ervaring heeft hij al diverse tentoonstellingen op zijn naam staan. “Wat ik graag doe zijn kunstmarkten”, zegt Jan. “Onder andere in Nieuwpoort. Volgende week sta ik in Lombardsijde en dan nog vijf keer in Antwerpen.” Opvallend in zijn stand waren de tekeningen van Arno. “Ik kende hem niet persoonlijk, maar ben wel een grote fan”, aldus de kunstenaar. Hij maakte een tekening voor een klant die een kennis was van Arno. Jan werkt veel op bestelling. Klanten bezorgen hem een foto, waar hij vervolgens een compositie van maakt. Zijn techniek omvat houtskool op oud papier, dat op een MDF-plaat wordt gekleefd en bewerkt, zodat de tekeningen goed beschermd zijn. Info: jan.tousseyn123@gmail.com

ELL Ceramics staat voor elegante keramiek.

Ellen Bauwens (40) uit Oostende, is sinds 2006 bezig met haar passie: het maken van functionele keramiek aan de draaischijf. Haar liefde voor het vak begon toen ze haar eerste potje leerde draaien in de Oostendse academie. Na een tijdelijke stop begon ze opnieuw. “De kriebel was te groot”, zegt ze. Ellen’s stijl is kenmerkend, ze wil de ruwheid of het karakter van de klei tot uiting laten komen in haar werk. Ze vermijdt het gebruik van felle glazuren en creëert keramische stukken die harmonieus passen in elk interieur. Het zijn unieke stukken en beperkt in aanbod.”Omdat ik hou van mijn eigen artistieke vrijheid”, verklaart Ellen. In haar bescheiden atelier aan de Maurits Dewittestraat 83 in Oostende geeft Ellen privélessen tijdens de zomervakantie. Naast haar keramiekpassie is ze ook nog kleuterleidster. Info: ellceramicsOO@gmail.com

Verlichte buizencreaties

Freddy Verelst (59), oorspronkelijk een verwarmingsinstallateur uit het binnenland vond zijn roeping in de verlichte buizencreaties. Sinds hij drie jaar geleden naar Koksijde verhuisde, heeft hij een bijzondere en inventieve artistieke praktijk ontwikkeld. Met een overschot aan materiaal uit zijn vorige beroep, vroeg hij zich af wat hij ermee kon doen. Het antwoord vond hij op het internet. “Ik teken mijn creaties niet uit, Ik zoek foto’s op internet. Die probeer ik dan na te maken”, duidt Freddy. Zo ontstaat zijn unieke vorm van functionele verlichtingskunst. Freddy Verelst toont met zijn kunstwerk een meesterlijke combinatie van vakmanschap, verbeeldingskracht en hergebruik van materialen. Info: freddyverelst2@gmail.com