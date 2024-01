Arthur Samyn krijgt cultuurprijs: “Een van de sterkhouders binnen onze harmonie”

De gemeentelijke culturele raad heeft naar jaarlijkse gewoonte de cultuurprijs toegekend aan een Ardooienaar die zich verdienstelijk maakte op het vlak van cultuur binnen de gemeente. De eer ging deze keer naar Arthur Samyn.

Arthur Samyn woont in de Rozenstraat 1. Hij werd geboren in 1946. Hij is de echtgenoot van Magda Deven en jarenlang was muziek zijn passie. Het is voor zijn inzet voor de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia dat de culturele raad hem beloonde met de cultuurprijs.

“Muziek spelen was een familietrekje. Mijn grootvader en vader waren muzikant en in 1958 begon ik er ook aan. Van Georges Demuynck kreeg ik wat begrippen rond notenleer. Achiel T’Jaeckens leerde me een instrument bespelen. Op zaterdag moest ik dan bij de dirigent op visite voor de nodige bijsturingen”, herinnert Arthur zich.

Familietrekje

De liefde voor muziek is bij de familie Samyn erfelijk, want ook Arthurs twee kinderen zijn muzikaal begaafd. Greet speelt klarinet en haalde een eerste prijs aan het Lemmensinstituut. Tom speelt trompet.

Enkele jaren geleden legde Arthur zijn instrument aan de kant. Hij was een befaamd baritonsax-speler.

“Arthur bleef echter ook een actief bestuurslid als ondervoorzitter. Nu gaf hij te kennen dat hij zijn functie binnen het bestuur neerlegt. Voor al die verdienstelijke jaren bij de harmonie leek het ons binnen de cultuurraad gepast om de cultuurprijs aan Arthur toe te kennen”, zegt Tobias Callewaert van de cultuurraad.

Trotse harmonie

Ook bij de harmonie zijn ze trots op deze nominatie voor Arthur. “Hij was gedurende vele jaren een van de sterkhouders binnen onze harmonie. Hij was een befaamd muzikant en een actief en wijs bestuurslid. Door zijn jarenlange ervaring kende hij bij onze harmonie van jong tot oud. En iedereen kende Arthur. Elk concert, elke uitstap, elke activiteit van onze harmonie… Arthur wist wat er te gebeuren viel en we konden op hem rekenen. En als iedereen dacht dat alles geregeld was bij de voorbereiding van een activiteit bracht Arthur altijd nog iets aan waar we niet aan gedacht hadden”, vertelt Koen Haverbeke van de harmonie.

Nu slaat Arthur een bladzijde uit zijn muzikaal dagboek om. Zijn vocale kwaliteiten blijft hij ten dienste stellen van het Piuskoor. “Een activiteit die ik er bijnam toen ik met pensioen ging”. De liefde voor muziek blijft erin zitten.