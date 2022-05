Arnold Gheysen wint op 86-jarige leeftijd cultuurtrofee

Op vrijdag 20 mei werd in De L!NK in Sint-Eloois-Winkel de Cultuurprijs 2022 uitgereikt. De trofee gaat dit keer naar cultuuricoon Arnold Gheysen. De 86-jarige Winkelnaar is in tal van plaatselijke verenigingen actief. Zo is hij al meer dan zestig jaar verbonden aan de plaatselijke Davidsfondsafdeling.

Hij had het niet meer verwacht, maar daarom is het zeker niet minder verdiend. Arnold Gheysen kreeg vrijdag op 86-jarige leeftijd de cultuurtrofee. “Eigenlijk ben ik al van jongs af aan gebeten door cultuur. Die besmetting liep ik op bij mijn vader.” De gewezen leerkracht en directeur van de plaatselijke school sloot zich in 1958 aan bij het Davidsfonds. Hij zou er een dertigtal jaar voorzitter zijn en jarenlang zetelen in het bestuur. “Meehelpen aan het organiseren van cultuuractiviteiten geeft me een enorme voldoening.”

Ik heb er altijd van genoten om tussen de mensen te zijn

Arnold is vandaag de dag nog steeds verbonden aan Davidsfonds-Cultuurwinkel, maar doet het nu wel kalmer aan. Maar er is meer. Arnold zette zich ook jarenlang in voor de plaatselijke harmonie. Hij was er 31 jaar secretaris. Ook binnen de heemkundige kring is hij geen onbekende. Daarnaast richtte hij samen met Frans Demuynck de lokale schaakclub De Torenwachters op. “Ik heb er altijd van genoten om tussen de mensen te zijn.” Zijn inzet voor het plaatselijke verenigingsleven werd vrijdagavond beloond. De jury van de cultuurprijs riep hem uit als de winnaar van de cultuurtrofee. “Die kreeg inmiddels een mooi plaatsje in onze woning.”

Beste corona-activiteit

Naast de uitreiking van de cultuurtrofee werden ook Ledegemnaars die al vijfentwintig jaar of langer bestuurslid zijn in hun vereniging extra in de kijker gezet. Ook het Davidsfonds Ledegem werd bekroond voor de organisatie van hun Kronkelp(r)aadjes. Het aanwezige publiek vond het initiatief de beste corona-activiteit. (BF)