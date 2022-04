Arina danst voor het eerst sinds haar tienerjaren nog eens in cc Gildhof in Tielt

Arina Lannoo, de Tieltse danseres die in Spanje woont en werkt, treedt op vrijdag 22 april een zeldzame keer op in haar thuisstad. In cc Gildhof serveert ze samen met haar vriend en muzikant Tito ‘Connection’. “Ik kijk er altijd naar uit om naar Tielt terug te keren”, lacht ze.

Arina Lannoo zegt wat ziekjes te zijn als we haar via videoverbinding interviewen vanuit haar woonplaats op zo’n drie kwartier rijden van Barcelona. “De voorbije twee jaar waren zo’n tegenvaller dat we aan het overcompenseren zijn…”, vertelt ze. “In amper één week tijd werkten we een hele productie af: van repetities tot drie voorstellingen van ruim anderhalf uur afgelopen weekend. Lange dagen, waardoor je wat slaap mist en je immuniteit zienderogen zakt…”

Praat ons eens wat bij. Waarom verhuisde je naar Spanje?

Arina Lannoo: “Ik woonde al op meerdere locaties in het buitenland. Tot zes jaar geleden in Rotterdam, waar het werk me wel beviel, maar het leven veel minder. Net als veel Belgen voel ik me aangetrokken tot een beter klimaat. Toen ik met een Frans dansgezelschap toerde, kwam ik met een aantal mensen in contact uit de regio Barcelona. Ik besloot om het hier ook eens voor twee maanden te proberen en intussen woon ik al zes jaar in Spanje, waarvan drie jaar in Barcelona zelf en drie in Arenys de Munt, een klein plaatsje dicht bij zee en gelegen tussen Lloret de Mar en Barcelona.”

Hoe gaat het daar met je carrière als danseres en choreografe?

“Ik werk mee aan verschillende projecten, vooral in Barcelona en bij uitbreiding heel Catalonië. Drie jaar geleden stichtten Tito en ik ons eigen project Ambae Company. Omdat nauwelijks enkele maanden later de coronacrisis op ons afkwam, kostte het meer tijd dan verwacht om het helemaal van de grond te krijgen. Connection, de opvoering waarmee we naar Tielt komen, kon pas vorig jaar in première gaan op een festival in Barcelona. Intussen waren we al de voorbereidingen van onze tweede creatie We all live in a box gestart, een stuk dat we hier gemakkelijker verkocht krijgen.”

Leg uit.

Connection is specifiek gemaakt voor theater, met aangepaste belichting en zo, terwijl we het hier vooral van straatfestivals moeten hebben. We probeerden het wel, maar de opvoering komt er niet tot haar recht. Vandaar dat we We all live in a box, waarmee we gaan toeren in het noorden van Spanje, Portugal en allicht ook in Duitsland, op bijna gelijk welke locatie wilden kunnen brengen. Het stuk moet onze naambekendheid vergroten, waardoor we iets vlotter het Spaanse theater binnen raken, dat in Catalonië vooral gericht is op toneel en muziekoptredens. Hedendaagse dans ligt wat moeilijker voor het grote publiek.”

Voor ‘Connection’ is het Gildhof dus echt wel de ideale setting.

“Heel zeker. We zijn dan ook verheugd dat we de kans krijgen om ons project te tonen in een cultuurcentrum waar alle middelen voorhanden zijn. Dat ik nog eens mag optreden in mijn thuisstad maakt het plaatje natuurlijk helemaal compleet. Hoe graag mijn familie ons ook komt opzoeken, ik kijk er altijd naar uit om naar Tielt terug te keren. Bovendien is het met Ambae Company ons eerste optreden buiten Spanje en de start van een kleine Europese tournee.”

Hoelang is het geleden dat je nog eens op het podium van het Tieltse cultuurcentrum stond?

“Eind 2018 was ik een van de choreografes van een aantal voorstellingen waarmee dansgroep Euterpe zijn 30-jarige bestaan vierde. Die waren trouwens in Malpertuis en ik danste zelf niet mee. Mijn laatste dansoptreden in het Gildhof, daarvoor moeten we al teruggaan naar mijn tienerjaren, toen ik de dansopleiding volgde aan het Gentse MUDA. Op nog jongere leeftijd waren er de jaarlijkse dansvoorstellingen met balletschool Menuet, die later Lunatica werd.”

Wat mogen de geïnteresseerden die naar ‘Connection’ komen verwachten?

“Een mooie mix van hedendaagse dans en livemuziek, wat de voorstelling toegankelijker maakt voor al wie minder vertrouwd is met het dansgenre. We vinden het belangrijk dat mensen kunnen reflecteren over onze onderwerpen. In dit geval stellen we het gebrek aan connectie met jezelf en bijgevolg met anderen in vraag.”

Jullie baten ook B&B La Chula Vista uit?

“Inderdaad. Een grote kamer en badkamer, die we niet gebruiken, verhuren we in de lente en zomer, vooral aan koppels die Barcelona en omgeving komen bezoeken. We wonen op een berg midden in de natuur, met prachtige zeezichten. Je bent hier in geen tijd aan de Costa Brava, die met onder meer Girona, Lloret de Mar, Tossa de Mar en Blanes nog tal van bekende plaatsen herbergt. Op aanvraag serveren we ontbijt en natuurlijk adviseren we onze gasten met plezier over uitstapjes in de streek.”

Succes met al je ondernemingen, Arina!

Kaarten voor ‘Connection’ van Ambae Company kosten 16 euro (8 euro voor wie jonger is dan 26 en 14 euro voor 65-plussers). Afspraak op vrijdag 22 april om 20.30 uur in cc Gildhof www.gildhof.be.