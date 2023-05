Ardooisesteenweg gaat voor nieuw elan met smakelijke Batjez tijdens Batjes in Roeselare

Na de renovatie en herinrichting van de Ardooisesteenweg hebben de winkeliers en ondernemers van de Ardooisesteenweg zich geëngageerd om een totaal nieuw elan te geven aan de straat.

Een jaar geleden werd het initiatief genomen om via verschillende initiatieven een nieuwe wind te doen waaien door de vernieuwde Ardooisesteenweg in Roeselare. Dat resulteert ook in een nieuwe aanpak van de straat tijdens de Batjes. Dit jaar gaan ze voor Batjez: een totaal nieuw alternatief in het rijke Batjesaanbod. “In het centrum kun je terecht voor het klassieke evenement”, vertelt trekker Jean-Marie Claeren. “Wij kijken voor een alternatief met een sfeer die past bij onze multiculturele straat. Op die manier willen we een ander publiek aantrekken.”

Dat resulteert op zaterdag 24 en zondag 26 juni in een rockabilly straat. “De hele straat wordt omgetoverd in fifties-stijl met rockabilly, muziekoptredens, catwalk en ‘dancing in the street’. Je zal kunnen proeven van de wereld met vijftien kraampjes, daarvoor kunnen we rekenen op heel wat handelaars uit de straat. Van Afghaanse specerijen tot kaas van bij ons. Er worden ook zes terrassen uitgestald waar je kunt genieten van een drankje. De lokale verenigingen en groepen zorgen voor animatie. Er is een podium aan KAmeleJon, aan de Barlaban en aan stad Brugge.”

Ook Tuin vindt dit jaar weer plaats, op zaterdag 24 juni, waarbij vier tuinen worden opengesteld. “Er zal telkens een passende band optreden”, horen we van Laurent Dewilde. “Bedoeling is om mensen van buiten de wijk naar hier te krijgen. Voor de inwoners van Krottegem het moment om eens kennis te maken met de buren.”