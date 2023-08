Archeologen ontdekken middeleeuwse tegelvloer in Brugge

Archeologen hebben een middeleeuwse tegelvloer ontdekt op de site van het voormalig Sint-Andreasinstituut nabij de Garenmarkt in Brugge, waar de expohal BRUSK zal gebouwd worden.

In de laatste fase zijn drie opgravingssleuven aangelegd op locaties waar een opgevuld reitje aanwezig is. Tijdens dit onderzoek kon een groot aantal stalen genomen worden van deze opgevulde Reie-arm. Natuurwetenschappelijk onderzoek van deze monsters zal een schat aan informatie opleveren over de landschappelijke geschiedenis van deze unieke plek in het hart van Brugge.

Verrassing

Op de laatste dag en in de laatste sleuf wachtte de archeologen nog een enorme verrassing: een middeleeuwse tegelvloer! De vloer is als bij wonder bewaard tussen de zware funderingen en kelders van het voormalige Sint-Andreasinstituut De vloer is 50 cm breed en 200 cm lang bewaard en bestaat uit kleine tegeltjes van 5 bij 5 cm.

De tegels dateren uit de veertiende eeuw en zijn rijkelijk versierd met afbeeldingen van fabelwezens, dieren en bloemmotieven. Deze vondst geeft onderzoekers een uniek inzicht in de leefomgeving van de broeders van de Eekhoutabdij. “Het is alsof we kunnen binnenkijken in de abdij. We maken de plaats schoon waar de broeders eeuwenlang hebben rondgelopen: een heel bijzonder gevoel”, zegt Dieter Verwerft, archeoloog bij Raakvlak.

Poëtisch

Volgens cultuurschepen Nico Blontrock benadrukt deze ontdekking opnieuw het belang en de rijkdom van ons ondergronds erfgoed in Brugge: “Het is bijna poëtisch hoe de laatste sleuf ons deze prachtige vloer heeft onthuld en ons direct verbindt met het middeleeuwse verleden.”

Een versierde tegel die opgegraven werd. © Raakvlak

Pascal Ennaert, voorzitter van Raakvlak, voegt toe: “Dit is waarom we archeologie bedrijven. Tot op de laatste dag kunnen we verrast worden door vondsten die ons direct verbinden met het verleden. Deze tegelvloer is opnieuw een tastbaar stukje geschiedenis van Brugge.”

Afronding

Met de afronding van de opgravingswerkzaamheden bij de Eekhoutabdij is een belangrijk hoofdstuk in dit archeologisch onderzoek voltooid, maar nu start het meest intensieve werk. Dieter Verwerft legt uit: “Ons team is druk bezig met de verwerking van deze opgraving: van het zorgvuldig wassen van de vondsten tot het maken van gedetailleerde plannen. Samen met specialisten duiken we de archieven in.”

“We voelen de enorme interesse en betrokkenheid van het publiek, en de nieuwsgierigheid naar de identiteit van de persoon in de loden kist. Maar we nemen de tijd. Zoals gezegd gunnen we onszelf een jaar, om alle details en verhalen achter deze vondsten te ontdekken.”

Volgens cultuurschepen Nico Blontrock heeft het tijdig afronden van de archeologische opgraving ervoor gezorgd dat een maximum aan informatie is verzameld, zonder de voortgang van de bouwwerken te hinderen: “We blijven sterk inzetten op de samenwerking tussen Raakvlak en het stadsbestuur van Brugge, om zowel het behoud van archeologisch erfgoed als de voortgang van stedelijke ontwikkelingsprojecten te waarborgen.”