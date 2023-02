Anzegemse coryfeeën ontvangen cultuurtrofee

De jaarlijkse Cultuurtrofee in zaal Ansold was zondag opnieuw een pareltje. Dit enerzijds door het aanwezige talent van eigen bodem maar zeker ook door de twee temperamentvolle presentatoren die de verschillende onderdelen pittig aan elkaar praatten met zeer gesmaakte muzikale intermezzo’s van de broers Jeroen en Thijs Creteur. De cultuurdienst zette een aantal verenigingen en personen in de kijker die op een bijzondere manier kleur en uitstraling geven aan het cultuurleven.

Naast de huldiging van de laureaten van de kunstacademie, tien verdienstelijke bestuursleden en twee verenigingen werden ook vier bijzondere awards uitgereikt.De eerste award ‘Bovenlokale uitstraling’ kreeg Dries Depoorter overhandigd. Als kunstenaar behandelt hij thema’s als privacy, artificiële intelligentie, surveillance en sociale media. Dit doet hij onder de vorm van interactieve installaties, apps en games. “Hij wist het tot buiten de Anzegemse grenzen te schoppen”, klonk presentator Pieter Coorevits. “De award voor een ‘standvastige berg’ in het culturele heuvellandschap, gaat naar Beatrice Callens als stichter en bezielende kracht achter kunstkring Indigo. Zij krijgt ‘Continuïteit’ uitgereikt.”

Aan Emmanuel Coorevits werd de award ‘Buitenbeentje’ uitgereikt. Hij was steeds de stille werker achter de schermen bij tal van initiatieven, waaronder zijn diensten bij kookploeg Chiromeisjes Anzegem en in functie van diverse Gapersstoeten. Vooral als decorbouwer voor KWB toneelgroep Anzegem was hij gekend. “Een prijs die gaat naar een stille kracht die dan wel spotlights mag ophangen maar er veel te weinig zelf heeft in vertoeft”, aldus de andere presentator Wout Van Robays. “En als kers op deze rijkelijk gevulde slagroomtaart sluiten we af met de award voor de Mooiste Samenwerking. Voor zij die het individuele overstijgen en dus samen in de prijzen vallen.”

De vierde award ‘Samenwerking’ ging naar Cie Foert, een jonge beloftevolle theatergroep die is ontstaan uit de samenwerking tussen Theater Streven en de Kunstacademie. Zij werken momenteel volop hun eigen producties uit.

Kunstwerk

“Het thema van deze cultuuruitreiking is trouwens met een Hoek Af”, vervolgden de presentatoren. “Bij een cultuurtrofeeviering horen uiteraard ook trofeeën. En niet zomaar een trofee. Elke award is een uniek kunstwerk gemaakt door Kris Van Gent, een talent van eigen bodem. Deze man weet zowel brons, steen als hout om te vormen tot een artistieke creatie met een boeiend verhaal. Voor de Cultuurtrofeeën maakte hij drie schakels, telkens gehouwen uit een ander soort steen. “

De drie eerste winnaars ontvingen een kunstwerk, de Award ‘Samenwerking’ kreeg een cadeaubon van ‘Buro.vier’ voor een fotoreportage van de volgende productie van het jongerentheater.

Tot slot werd de winnende kookploeg van Week van de Smaak in de bloemetjes gezet. ‘Partners in taste’ is binnenkort te gast bij stadsbrouwerij GRUUT in Gent voor een workshop ‘bieralchemist’.

Dries Depoorter

Met zijn projecten combineert hij humor en technologie om op een speelse manier te waarschuwen voor de negatieve gevolgen van de digitale wereld. In 2021 liet hij bijvoorbeeld software los op de livestreams van het Vlaams Parlement. Die volgde dan hoe vaak parlementsleden tijdens een zitting op hun smartphone bezig waren. Zodra de software een politicus betrapte, kreeg die persoon daarvan een bericht op Twitter met de vraag om gefocust te blijven. Deze artiest maakte in 2014 ook de videogame ‘Punch a Monet’ waarin je een kunstwerk van de Franse schilder Claude Monet compleet kan vernielen. Diezelfde man ontwikkelde ook een app die je alleen kunt gebruiken als je smartphone minder dan 5 procent opgeladen is. Via die app kan je dan wereldwijd chatten met iedereen die een bijna platte gsm heeft. De applicatie was maar liefst twee weken lang de best verkochte app bij techgigant Apple. De naam van die app is trouwens ‘Die with me’, ofwel ‘sterf met mij’. Of wat dacht je van het automaat met kraslotjes waarmee je tot wel 25.000 valse volgers voor je sociale media kan winnen. Hij stelt werk tentoon en geeft lezingen in Amerika, Canada, Hongkong, China en half Europa. Maar deze Mark Zuckerberg mét een geweten is naar Anzegem gekomen om de award voor Bovenlokale uitstraling in ontvangst te nemen.

Beatrice Callens

Deze vrouw slaagt erin om deze wereld heel wat meer kleur te geven. In 2002 richtte zij Kunstkring Indigo op, een vereniging waar kunstenaars van verschillende disciplines kunnen samenkomen. Wekelijks laten zij hun artistieke ziel de vrije loop in de Kleine Kluis. Haar vereniging is stilaan uitgegroeid uit een vaste waarde in het leven van kunstenaars over heel Anzegem. Het is een plek waar artiesten kunnen leren van elkaar en soms zelfs genieten van een heuse kunstzinnige workshop. Wij kunnen de winnares van deze continuïteitprijs niet genoeg bedanken voor het creëren van een warm nest voor kunst.

Emmanuel Coorevits

In de stralende wereld van cultuur is de spotlight soms zo verblindend dat we de echte helden achter de schermen wel eens over het hoofd zouden zien. Die werkers die het niet doen voor de glorie en de bakken vol geld. Die mensen zonder wie is elk optreden een floptreden is, elke dansvoorstelling een zwansvoorstelling en elk ballet een geen bal-aan-et (West-Vlaams). Daarom reiken wij graag de award uit voor de te vaak onbezongen helden van de cultuurwereld: de buitenbeentjes. Soms kan je zo lang bouwen op iemand, dat je ze bijna niet meer kunt wegdenken uit je werking. Emmanuel Coorevits heeft dan ook een indrukwekkend palmares aan artistieke veldslagen. Jarenlange acties als kookploeg bij de chiro, levenslag decorbouwmeester bij de KWB Toneelgroep Anzegem en laatste puzzelstukje voor elke fantastische voorstellingen. Zelfs nu de KWB zijn werking heeft stopgezet konden ze rekenen op zijn medewerking bij het ontruimen van de locaties. Kortom, een echte pilaar van Anzegem.

Som groter dan de delen

De voltallige cultuurraad van Anzegem gelooft dat de som groter is dan zijn delen. En dat bewijst jeugdtheater Compagnie Foert die het liefdeskind is van Theater Streven en de Kunstacademie van Waregem. Maar deze verzameling van jong geweld staat al even vol zelfvertrouwen op eigen poten. Zo timmerden zij al van begin tot einde hun eigen winterfestival in mekaar. Voor hun sterke staaltjes acteerkunsten, hun onvoorstelbare drive om van jongs af aan hun stempel te drukken op de Anzegems cultuurscene, werden zij welverdiend in de bloemetjes gezet. Zij kregen geen trofee, maar een blanco blad. Dat betekent niet dat het budget op was. Wel integendeel, deze bende krijgt een duwtje in de rug om een affiche/flyer te laten ontwerpen en een fotoreportage te maken. Daarvoor kunnen zij terecht bij de professionele handen van het ontwerpbureau ‘Buro.vier’ van Trien Byttebier.