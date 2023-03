Angelo Tijssens, coscenarist ‘Close’, krijgt Blankenbergse Cultuurprijs

Zaterdagavond werden op de awardshow ‘Best of B’ in het Casino Blankenberge de Blankenbergse sport- en cultuurprijzen uitgereikt. De Cultuurprijs ging naar de 36-jarige acteur, theatermaker en auteur Angelo Tijssens die mee het scenario schreef van ‘Close’, recent nog genomineerd voor een Oscar.

Ook zijn vader Guy Tijssens viel in de prijzen: hij kreeg de LifeTime Achievement Award voor zijn jarenlange inzet voor het lokale cultuurleven. Tot slot werd dit jaar voor het eerst ook een ‘Best of B’-award uitgereikt aan de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR), een organisatie die op elk moment van de dag klaarstaat om mensen in nood te helpen op zee en momenteel ook een nieuwe reddingsboot bouwt.

“We zijn trots op deze titel en het doet ons deugd om deze mooie trofee te ontvangen als blijk van waardering voor onze enthousiaste en onafgebroken inzet, niet enkel in 2022 maar al 40 jaar lang”, klonk het bij de VBZR. (WK)