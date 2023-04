Amerikaanse familie schenkt oude geborduurde meelzak en kanten tafelkleed aan Heemkring van Dudzele en gemeente Hooglede

Na een eeuw verblijf in de Verenigde Staten zijn twee merkwaardige stukken erfgoed terug in Brugge en Hooglede. Een Amerikaanse familie uit Nebraska, die de kleinoden drie generaties lang bewaarde, schonk een geborduurde meelzak aan de Heemkring van Dudzele en een kanten tafelkleed aan de gemeente Hooglede.

De plechtige overhandiging van de twee erfgoedstukken vond plaats in het Brugse stadhuis, in aanwezigheid van de consul van de Verenigde Staten. Brugs cultuurschepen Nico Blontrock vertelt ons het bizarre verhaal.

Meelzak

“Een tijd geleden werd ik gecontacteerd door Dirk Pieters, voorzitter van de vzw Heemkring Dudzele. Dirk zei me dat er kans was dat een geborduurde meelzak uit 1915 terug naar Vlaanderen zou komen. Samen met een geklost tafelkleed, ooit afkomstig uit Hooglede. De meelzak naar Dudzele, het tafelkleed naar Hooglede. Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt en van het een kwam het ander. Het Erfgoed is terug in Vlaanderen”, aldus Nico Blontrock.

In 1914 doneerden de inwoners van Lexington en North Platte, Nebraska, VS, bloem, verpakt in katoenen zakken voor het Belgian Relief werk. De zakken meel staken begin 1915 de oceaan over en belandden onder meer in Dudzele. Eenmaal geledigd bij de plaatselijke bakker kwam een van de zakken in handen van een vlijtige handwerkster, die op verzoek van het Voedingskomiteit van Dudzele de zak transformeerde tot kussenhoes, versierd met een bedank-tekst en patriottische motieven.

Drie generaties

De Nederlandse meelzak-specialiste Annelien Van Kempen licht een en ander toe op haar blog: “De meelzak werd indertijd hoogstwaarschijnlijk overgedragen aan de onderwijzeressen van de meisjesschool in Dudzele, de Zusters van Liefde. Daar werd in de handwerklessen de stof van patronen voorzien en werden de garens uitgekozen om het borduurwerk mee uit te voeren.”

“Voor de boven- en onderranden zijn draden uit de stof getrokken en is een lint in de Belgische kleuren rood, geel, zwart, onze Belgische kleuren, door de stof geregen. Deze versierde meelzak kwam terecht bij de Amerikaanse familie Johnson Shaler, die het drie generaties lang bewaarde. Deze week brachten zij de meelzak terug naar Dudzele, waar de Heemkundige Kring die zal bewaren in haar museum.”

De Amerikanen Carol en Paul Brouha zakten speciaal af naar Brugge om de erfgoedstukken te overhandigen. Ze hadden ook een stuk War Lace, een kanten tafelkleed, indertijd gemaakt door kantwerksters van Hooglede, mee. Het historisch kantwerk zal voortaan bewaard en beheerd worden door de gemeente Hooglede.

Wie het hele verhaal wil lezen, kan daarvoor terecht op de blog van Annelien Van Kempen: https://meelzak.annelienvankempen.nl/…/terugkeer-van…/