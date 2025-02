Alexandre (30) trapt voorjaar op gang in boEgie woEgie: “Een avond hier is als een odyssee”

Met een jeugd tussen cafés, muziek en het bruisende nachtleven, lijkt Alexandre Traikos (30) voorbestemd om het culturele landschap van Menen kleur te geven. Als kleinzoon van een cafébazin en zoon van een dj kreeg hij de liefde voor muziek en sfeer met de paplepel ingegeven. Vandaag is hij de drijvende kracht achter kunst- en cultuurhuis boEgie woEgie. We praten met hem over zijn roots, zijn pad naar boEgie woEgie en vooral: de vele mensen aan wie hij schatplichtig is.

Wie is Alexandre Traikos?

“Ik ben de kleinzoon van de oudste cafébazin van Menen. Mijn oma houdt café L’avenir in de Moeskroenstraat open. Zij is bijna 55 jaar cafébazin. Het is een heel volks stamcafé, maar in de belle époque van De Barakken was dat dé grote vertierplaats. Aan mijn vaders kant zitten mijn Griekse roots. Mijn grootouders hadden vroeger een Grieks restaurant, El Greco. Dat was 30 jaar lang een bloeiende zaak. Ik ben dus in het wereldje van café en feestelijkheden opgegroeid.”

Privé: Alexandre Traikos is door en door Menenaar. Hij is eind 2024 papa geworden van Misirlou en Wilson. Zijn vriendin is Jeska Verthé. Werk: Podiumtechnicus voor stad Wervik. boEgie woEgie: Is Alexandres grote levenswerk. Hij bedankt zijn beste maat Arthur Daneels, “mijn nauwste partner in crime! Hij pakt een groot deel van de programmatie op zich.” Bavo Cannaert, Cyrille Lemmonier, Bert Desal, Mitte, Cc en Anaïs verdienen zeker ook een shoutout als het over boEgie woEgie gaat.

“Het is van mijn vader, Philippe Traikos, dat ik de muziekpassie heb. Hij kreeg op zijn vijftiende, eind de jaren 80, zijn eerste job in Disco Smash, een progressieve platenwinkel in de Rijselstraat. De uitbater kwam vaak eten bij ons en had gezien dat hij de gangmaker was. Zijn enige taak bestond erin ervoor te zorgen dat er geen cassetten gestolen werden, dus hij begon in de overige tijd te experimenteren met het mixen van de vinylplaten. Toen mijn vader zeventien was, nam de uitbater hem alsmaar meer mee in zijn eigen nachtleven. En zo is mijn vader uiteindelijk al heel jong dj geworden.”

En vanaf wanneer komt boEgie woEgie in je leven?

“Toen ik in Gent ging studeren, ben ik in het clubcircuit terechtgekomen, mede door mijn familienaam. Ik voelde me er na een tijdje heel comfortabel of zelfs groots in: ik kende veel volk en was overal prominent aanwezig. Ik ben daarna teruggekeerd naar Menen en van Nicolas Van Elslander (De Figuranten Menen, red.) heb ik echt de punkmentaliteit, dat do it yourself-idee, het met de middelen die je hebt te werk gaan… geleerd. Hij heeft me van alles doen inzien en ik ben hem daar nog altijd heel dankbaar voor. Hij heeft me mooie dingen in het leven bijgebracht, misschien was hij mijn grootste mentor. Stijn De Smet, de eigenaar destijds van de platenwinkel Freak Out, en Catherine Christiaens besloten op de sluitingsavond van jeugdcafé Den Overkant, waar ik heel actief was, boEgie woEgie uit de grond te stampen. Hun eerste wapenfeit was een openluchtbluesoptreden van Tiny Legs Tim in de Blekerijvesting. Ik was toen leider van de scouts en besloot als activiteit met de oudsten naar dat optreden te gaan. Catherine, die mij al had gezien met de opbouwweek van Jiggy, sprak me aan en vroeg me of ik boEgie woEgie wou versterken. En zo komt alles samen. Zoals ik in het begin al zei: ik heb ingespeeld op allerlei toevalligheden die aan elkaar gelinkt lijken te zijn en ben zo tot op dit punt gekomen.”

“Ik droom ervan onze stempel te kunnen drukken op het artistieke milieu”

Wat moeten we ons voorstellen bij boEgie woEgie?

“In het begin was het echt guerrillagewijs dat er eens iets georganiseerd werd: een BBQ, openluchtcinema… Ik was toen nog een jonkie. Later, net voor de coronapandemie, begon ik met Nicolas Van Elslander een underground kunstenkot in De Barakken, in samenwerking met cc De Steiger (stond los van boEgie woEgie, red.). Dat ging goed, maar de coronacrisis stopte alles. Ik ben dan podiumtechnieken gaan studeren in muziekcentrum Track. In die periode trok ik naar Pierre Vandeputte (eigenaar Galloo, red.) met de vraag of hij iets kon regelen. Het is dankzij hem dat we het gebouw van café ‘t Postje hebben kunnen ombouwen tot boEgie woEgie. In april 2023 zijn we opengegaan. Mijn droom is dat we echt onze stempel kunnen drukken op het artistieke milieu. Dit is een kunst- en cultuurhuis, geen café. We zijn ultra-multidisciplinair en brengen een extra dimensie. Een avond in boEgie woEgie is een beleving, een odyssee haast.”

En de machine draait. Hoe is dat eerste anderhalf jaar verlopen? Zijn er hoogtepunten?

“In het begin was er wat drempelvrees bij de Menenaars, maar het gaat goed. We zitten met tien vrijwilligers in de kern, maar er is ook een WhatsApp-groep met de vrijwilligers, die een kleine honderdtal mensen bedraagt. Iedereen met goede bedoelingen is hier welkom! Er is nog nooit miserie geweest. Mijn persoonlijke hoogtepunten zijn oudejaarsavond, het Grensrockweekend en de dubfeestjes. We proberen zoveel als mogelijk lokale bands hier ook een podium te bieden in de concertzaal.”

Wil je zelf eens boEgie woEgie ontdekken? Hou dan zeker de Facebookpagina in de gaten voor aankomende evenementen. Van 29 maart tot en met 3 mei loopt de foto-expo ‘SHAKE’ van Stijn De Smet.