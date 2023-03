Alain (53) draagt met expo ‘Neo Deco’ steentje bij in de strijd tegen kinderarmoede in Blankenberge: “Jammer genoeg nog steeds een heikel thema in onze badstad”

Alain Verlinde uit Blankenberge vroeg zich af hoe illustraties van onze kuststeden er vandaag zouden uitzien als de art deco nooit in onbruik was geraakt. Het resultaat is nog tot eind april te zien in het Groot salon van de bib, en wie een werk koopt, steunt daarmee de strijd tegen kinderarmoede. “Jammer genoeg nog steeds een heikel thema in onze badstad”, aldus Alain.

Wat als art deco nooit verdwenen was? Alain Verlinde (53) ontwierp een collectie kleurrijke neo art deco prenten en postkaarten met een stevige knipoog naar de wervende kustaffiches uit het interbellum. “Jammer dat deze kunststroming stilaan uit het straatbeeld aan het verdwijnen is. De strakke lijnen, gestileerde vormen en rijke kleuren uit de art-decoperiode schreeuwden smaak en stijl”, aldus Alain.

De art deco is zijn favoriete kunststroming, en da’s geen toeval. Alain is tenslotte ook fotograaf. “Dat ‘uitlijnen’ – lees: nadenken over hoe je iets het best in beeld brengt – is mij zeker niet vreemd”, klinkt het. Gezien door Alains bril, is de art-decoperiode er ook een vol romantiek. “De stijl ademt dat typische interbellumsfeertje. Al is er ook een schaduwkant: Nazi-Duitsland ging er later mee aan de haal. Daar kunnen we moeilijk onderuit, en de beste art deco kómt ook uit Duitsland”, aldus Alain.

Goed doel

De affiches met bijhorende postkaarten zijn te koop, en je steunt er een goed doel mee: per verkocht werk gaat er een vast bedrag naar de bestrijding van kinderarmoede in Blankenberge. “Dat blijft in onze badstad immers een heikel thema”, zegt Alain, “en kinderarmoede is jammer genoeg ook geen sexy thema voor de politiek.” Alains grafische art-deco-affiches zijn verkrijgbaar in maten en desgewenst ook op plexiglas of doek. De expo ‘Neo Deco’ is tot zaterdag 29 april te bezichtigen tijdens de openingsuren van het Groot salon.