Al 70 skeletten gevonden in Snaaskerke

Naast de kerk van Snaaskerke, in een zijstraat van de Dorpsstraat, liggen de wegenwerken nog altijd stil. Dat komt nadat archeologen intussen maar liefst zeventig skeletten hebben opgegraven.

Tijdens de dorpskernvernieuwingswerken van de Gistelse deelgemeente botsten arbeiders midden april op twintig skeletten. Helemaal verwonderlijk was die vondst niet, gezien de resten vlak naast het kerkhof liggen. Toch zijn de beenderen bijzonder interessant. Ze zouden enerzijds dateren uit de dertiende en veertiende eeuw, en anderzijds de zeventiende eeuw. Archeologen van Monument Vandekerckhove waren al van bij het begin van de dorpskernrenovatie betrokken en konden dan ook snel aan de slag met hun onderzoek.

Verschillende lagen

“Intussen is de teller al opgelopen tot zeventig skeletten”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Deschacht (Open Vld). “En het is goed mogelijk dat het aantal oploopt tot zo’n 120 à 130 stuks. Dat komt omdat de onderzoekers op verschillende lagen werken. De skeletten worden na te zijn opgegraven naar een laboratorium gebracht voor verder onderzoek en vervolgens opgeslagen in een speciaal voorzien depot. Het is mogelijk dat deze resten iets meer vertellen over Snaaskerke en de levenswijze van die tijd. Tegelijk, de wegenwerken in dit stuk van het dorp liggen intussen al zo’n vijf weken stil. Vermoedelijk komen daar nog eens vijf weken bij.” De arbeiders kunnen intussen in andere werfzones aan de slag. (TVA)