Al 2.000 tickets verkocht voor ‘De Geest van Gaston’

De Grote Post pakt voor haar 10-jarig bestaan uit met De Geest van Gaston. Aan de knipoog naar het verleden en het gebouw werkten 65 Oostendenaars mee.

De Oostendse vrijwilligers doorliepen deze zomer met acteur en theatermaker Tom Ternest een mooi parcours. Hij stoomde hen klaar voor een reeks video-opnames. Die blikken terug op de geschiedenis van het gebouw en architect Gaston Eysselinck. Dat resulteert in veertien staties met live-performances en een tiental videoprojecties die het gebouw tot leven wekken.

Actief participeren

Er zijn ook soundscapes en opgenomen performances. Een van de opmerkelijkste is de scène waarbij Johannes Verschaeve als architect Gaston dweilt tijdens een overstroming in 1953. De verschillende staties worden getoond doorheen het hele gebouw. De route brengt je in bestaande zalen met verrassende beelden en doorheen de catacomben van het gebouw en op plaatsen waar het publiek niet komt.

“De bezoekers worden uitgedaagd om grenzen te verleggen en actief te participeren. We vertellen de geschiedenis van het historische telefonie- en postgebouw en de werking van het huidige cultuurhuis dat in oppervlakte groter is dan de Vooruit in Gent”, aldus directeur Lieve Moeremans.

Vrijdagavond hebben tientallen mensen al voor het eerst het parcours afgelegd. Onder hen cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V). “Dit is een mooie samenwerking tussen Oostendenaars en een echte aanrader voor de allround cultuurliefhebbers deze maand.”

Uitverkochte voorstellingen

“De andere projecten in het kader van ons jubileum zijn De Levende Klok waarbij we in april een hele dag opnames doen voor de cijfers van de die klok. De video daarvan krijgt nadien permanent een plaats. Singalong XL eind mei wordt dan het derde hoogtepunt”, vult medewerker Griet Dobbelaere aan.

Het loopt storm voor De Geest van Gaston want nu al hebben 2.000 mensen een tijdslot gereserveerd. De Geest van Gaston kan bezocht worden in kleine groepjes van vijf personen tot en met 30 december. Reserveren wordt sterk aangeraden. De voorstellingen dit weekend zijn al uitverkocht. Een tour duurt 1.5 uur en een ticket kost 10 euro.

(efo/foto efo)