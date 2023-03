Achtste editie meerstemmig festival Memento pronkte met nieuwe K-Totem

Het Memento Woordfestival is een organisatie van de Openbare Bibliotheek en verbindt diverse culturele spelers, boekhandels, kunstenaars(collectieven) en lezers met elkaar in een avontuurlijk stadsprogramma. Memento Woordfestival vond plaats van 17 tot en met 19 maart 2023.

Het festival vond plaats op allerhande locaties, zoals onder meer in Boekenhuis Theoria, de Bibliotheek, de Broeltorens, Texture of de raadskelder.

Constructie van netten

Blikvanger op Memento Woordfestival was de nieuwe K-Totem aan het Stationsplein. De K-Totem wordt normaal steeds omhuld door panelen met grafiek of illustraties. Willem Moreel en Eva Cicvaric, die momenteel haar master afmaakt als architect aan de KU Leuven, beslisten om de totem een totaal ander uitzicht te geven.

“Om in te spelen op het thema van Memento, werk en productiviteit, en de link te leggen met textiel, hebben we een constructie van netten in en rondom de sculptuur gemaakt. Op die manier gebruiken we netten, die anders voornamelijk voor de bouwsector of voor sportactiviteiten worden gebruikt, op een creatievere manier en wordt de schoonheid van de structuur getoond”, aldus Willem Moreel.