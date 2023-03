Aartrijke is cultureel ambassadeur van Zedelgem: Dorpsfeest op Aertrycke Berg

Op zaterdag 1 april organiseren elf Aartrijkse verenigingen Feest op Aertrycke Berg. Samen met het gemeentebestuur pakken ze uit met een feestelijke dorpswandeling en vooral veel livemuziek. In en rond dienstencentrum Jonkhove belooft het een uitgelaten editie te worden.

“Eindelijk is het weer zover…”, meldt de flyer van Aertrycke Berg. Terechte woorden, want sinds corona uitbrak wordt zaterdag 1 april de eerste editie van het Aartrijks dorpsfeest. Met het cultuurproject Cultureel Ambassadeur zet het gemeentebestuur in op gemeenschap en cultuur die voor iedereen toegankelijk zijn. In het gemeentehuis stelden ook leden van de organiserende verenigingen het programma officieel voor.

Op 1 april trekken vanaf 15 uur een Stapconcert van Fanfare Hoger Op en een dorpswandeling het feest meteen vlot op gang. Verrassende tussenstops met onder andere poëzie en kinderanimatie, langs de drie kilometer lange route, start aan Jonkhove vooraan de Aartrijksestraat. Om 18.30 uur brengt de West-Vlaamse comedian Piv Huvluv de ludieke noot. Tijdig inschrijven voor de gratis, maar beperkte plaatsen. Na de exotische covergroep Mr. O & The Havanas, maakt om 21.30 uur de Band of Musos zijn opwachting, onder wie gerenommeerde muzikanten Ben Crabbé en Eric Melaerts. MusicMaster Ward maakt de brug naar middernacht. Elke Aartrijkenaar van elke generatie heeft wel een band met de vertrouwde verenigingen die hun schouders onder Feest op Aertrycke Berg zetten. Deze editie zijn dat: het ARTIRIACUM-koor, Aartrijke Leeft!, Chiro Aartrijke, Koninklijke Fanfare Hoger Op, Ferm, Gezinsbond, de Landelijke Gilde, NSB afdeling Aartrijke, OC Cirkant, Ouderraad De Fonkel en Jeugdhuis Twen. Het gemeentebestuur waardeert de inspanning van de lokale verenigingen en kent de titel Cultureel Ambassadeur van het jaar toe met een beurtrol.

Subsidie

De vier deelgemeenten lossen elkaar af met initiatieven om het dorp samen te brengen. De gemeente stimuleert deze uitgave met een subsidie van 20.000 euro. “Alle inwoners krijgen op die manier gratis een aanbod van cultuur en gemeenschapsvormende activiteiten aangeboden, dankzij de gemeente en de organiserende verenigingen. Met deze formule willen we onze verenigingen opwaarderen en het brede publiek in Zedelgem gratis laten genieten en samenbrengen”, verklaren burgemeester Annick Vermeulen en schepen van cultuur Charlotte Vermeulen. “We feliciteren alvast de verenigingen die het programma organiseren, om een divers aanbod voor iedereen van alle leeftijden aan te bieden.” (HV)

www.zedelgem.be/aertryckeberg