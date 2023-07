Aaron Maes belicht Noord-Iers conflict met foto-expo ‘Belfast’

Nog tot en met 5 november loopt in De Meridiaan de expo Belfast: in 50 foto’s reflecteert reportagemaker Aaron Maes over het complexe conflict dat Noord-Ierland al meer dan honderd jaar in de ban houdt.

Maes studeerde in 2016 af als fotograaf aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en ontplooide zich doorheen de jaren als documentaire- en reportagefotograaf. Zo trok hij voor een jaar naar Belfast waar – ondanks het feit dat het Noord-Ierse conflict in ’98 officieel beëindigd werd met het Goedevrijdagakkoord – de bloedige strijd tussen katholieken en protestanten aanwezig blijft in de hoofden van de inwoners. Het conflict bekijken door de lens van zijn camera, gaf Aaron de kans om op een unieke manier grip te krijgen op de complexiteit ervan. Hij wentelde zich in de lokale tradities en gewoonten, ontmoette lokale mensen en leerde hun vertrouwen te winnen. Dat gaf hem de kans om door te dringen tot het hart van het conflict en zelfs tot in de woonkamer van enkele voormalige kopstukken. Het resultaat is een reportage van verhalen, hoop, maar ook de harde realiteit waarin het land zich nog steeds bevindt.

“Met Belfast strikt het cultuurcentrum Blankenberge een unieke tentoonstelling”, zegt schepen van Cultuur Kathy Kamoen (Open VLD). “De beelden geven ons een persoonlijke inkijk in een thema dat vandaag nog altijd brandend actueel is. Dat Aaron Blankenberge als gaststad koos voor zijn eerste solotentoonstelling, doet ons een enorm plezier.” De fototentoonstelling is nog tot en met 5 november gratis te bezoeken in exporuimte De Meridiaan aan het Casinoplein. De bezoeker ontvangt een brochure met teksten van de fotograaf, ingeleid door VRT-journaliste Veerle De Vos. In juli en augustus is de expo elke dag open van 14 tot 17 uur.