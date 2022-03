81-jarige beeldende kunstenaar Jef Dekeyser wint cultuurtrofee

Jef Dekeyser kreeg om zijn beeldende kunst de cultuurtrofee uitgereikt. “Goed dat ik beter kan kappen dan klappen, anders stond ik hier niet”, zei Jef in alle bescheidenheid in zijn dankwoord.

Toen Jef Dekeyser (81) 5 jaar geleden verhuisde van zijn vertrouwde stek in St.-Juliaan naar een appartement in Langemark dacht zijn vriend Peter Peene dat het kappen, een lastig karwei, rap zou uitdoven. Niets is minder waar gebleken.

“Vandaag staan zijn werken in de St.-Pauluskerk van die voorbije periode opgesteld van de stenen die nog in zijn atelier lagen. Als je een steen ziet, zie jij geen steen, maar het beeld dat erin zit. Een kunstenaar blijf jij levenslang”, schetste Peter Peene het profiel van Jef.

Boerenzoon

Zijn leven als artiest begon na zijn studies aan St.-Lucas. “Heel straf dat een boerenzoon uit St.-Juliaan eind van de jaren vijftig het van zijn ouders gedaan kreeg om daar in Gent te mogen studeren.”

“Daar heb je inspirerende docenten op je weg gevonden die jou het vuur van beeldhouwer hebben aangewakkerd. Velen onder ons hebben al in bewondering gestaan voor het provinciaal hof in Brugge, de kathedraal van Tongeren, het stadhuis van Oudenaarde of de zogenaamde Hugo Verriest-groep op de Ieperse vestingen.”

Stenen wachten

“Je denkt aan kantwerk in steen. Dat was de hand van een beeldhouwer uit St.-Juliaan die in heel Vlaanderen zijn stempel heeft gedrukt op restauraties van ons erfgoed. Na zijn carrière als restaurateur kwam ruimte vrij om origineel werk te maken.”

“In 2016 werd een overzichtstentoonstelling van zijn beeldhouwwerk georganiseerd. Na al die jaren van hard labeur wil je altijd terug naar St.-Juliaan trekken omdat daar stenen op jou liggen te wachten. Hij was ook docent aan de Ieperse academie en gaf cursussen keramiek. Je leerde mensen kijken naar een verweerde steen en stimuleerde hun creativiteit en verbeeldingskracht.”

Martine Vyvey

“Nu de schakels van corona wegvallen, hebben we nood aan een dubbele portie cultuur. Daarom moeten we weer inzetten op ontmoeting en ontroering, zodat we de verloren jaren kunnen inhalen. Er is op de gemeente heel wat potentieel op vlak van kunst, cultuur en erfgoed”, zei cultuurschepen Laurent Hoornaert. Hij maakte de aankondiging van de prijs nog eens spannend vooraleer het woord te geven aan de voorzitter van de cultuurraad, Peter Peene, voor een lofrede.

Jef Dekeyser kreeg een kunstwerk van Martine Vyvey overhandigd door zijn voorganger Ignace Thoma. Sinds de invoering van een cultuurprijs kregen 3 mannen, Georges Vandromme, Ignace Thoma en Jef Dekeyser de trofee. Voor Jef het signaal dat het straks ook een vrouw mag zijn.

Na afloop gaf de neef van Dekeyser, Tom De Cock, een percussionist met wereldfaam, een sessie met klankschalen. Dat was georganiseerd door het Davidsfonds, waar Jef Dekeyser al 20 jaar bestuurslid is.

(pco)