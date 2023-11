50.000 euro aan tickets in één voormiddag de deur uit bij online verkoop in cultuurhuis De Leest: verkoop gaat maandagmorgen verder

De online voorverkoopdag voor het voorjaarsprogramma 2024 van het Izegemse cultuurhuis De Leest was een absolute topper. “Meer dan 400 individuele kopers waren er als de kippen bij om tickets te bemachtigen voor het cultuurprogramma. Voor Lieven Scheire en Het Prethuis komen er alvast extra voorstellingen”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA). Vanaf maandagmorgen kun je ook telefonisch of per mail reserveren.

“Sinds corona schakelde het cultuurhuis De Leest over op een online voorverkoop en het valt op dat de gegadigden zich ook goed voorbereiden en gebruik maken van de handige overzichtslijst die met de programmabrochure opgestuurd wordt”, zegt cultuurconsulent Geerwin Vandekerckhove. “Een team medewerkers stond paraat voor hulp en technische ondersteuning.”

“Vanaf 9 uur kon op zaterdag 18 november online geboekt worden en de verkoop schoot direct zeer goed op gang voor de voorstellingen van de bekende namen zoals Guido Belcanto & Roland, Jan Jaap van der Wal, Lieven Scheire, Frank Vander Linden en Het Prethuis, maar ook internationale toppers zoals de Italiaanse Imperfect Dancers Company en Släpstick en het Efteling Theater uit Nederland”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

Vanaf maandag 20 november om 9 uur kunnen er ook telefonisch (051 33 76 10) of via mail (info@deleest.be) tickets gereserveerd worden. Bij uitverkochte voorstellingen wordt een wachtlijst opgemaakt.