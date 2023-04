49ste Sinksen eert Lucky Luke-tekenaar Morris met vierdaagse in thema Far West

Sinksen zit in het DNA van de Kortrijkzanen. Sinds jaar en dag dé hoogmis van feestgedruis en amusement. Ook dit jaar komt Sinksen terug met een memorabele editie in de sfeer van ‘The Far West’: met een sterk uiteenlopende mix van cultuur, muziek, straattheater, party en nóg meer aandacht voor kinderen. En uiteraard mag Lucky Luke niet ontbreken, want de Kortrijkse tekenaar Morris zou dit jaar 100 geworden zijn.

In 2023 zou tekenaar en bedenker Morris, pseudoniem van Maurice De Bevere, 100 jaar geworden zijn. Dé aanzet om Lucky Luke een prominente plaats te geven op de 49ste Sinksenfeesten van de stad! Er komt een heus Lucky Luke stadsspel en een samenwerking met de Dutch Lucky Luke die voor heel wat acte de présences zal zorgen. Doorheen de stad zal je Lucky Luke nog tegenkomen.

Het centrale plein voor SINKSEN23 wordt opnieuw het Schouwburgplein, waar de organisatie Polé Pole – Barrio Cantina het plein vanaf vrijdagavond zal omtoveren tot een levensecht cowboydorp met tal van foodtrucks. ’s Avonds staan er DJ’s op het programma die je de beentjes doen losgooien.

Het grootste plein van de stad, de Grote Markt, wordt naar goede gewoonte de uitvalsbasis voor straatartiesten van binnen- én buitenland. Eén van de hoogtepunten wordt cirQ. Een collectief gebonden door de voorliefde voor pittige performance en absurde humor. Met originele, veelal op de volkscultuur geïnspireerde, acts en producties die op internationale festivals, bij jong en oud en liefhebbers van goed-fout hoge ogen gooien. Andere toppers die je er zal vinden zijn o.a. Compagnie Mauvais Coton, Die Verdammte Spielerei en Automata Caroussel.

Cowboyfeest

Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe is tevreden met de programmatie van Sinksen 2023. “Het wordt nog wilder dan anders, want we toveren Kortrijk om in één groot cowboyfeest. 200.000 feestvierders snuiven vier dagen lang de sfeer op van saloons, sheriffs en rodeo’s. Het Schouwburgplein wordt dankzij de organisatie van Polé Polé een westerndorp met tientallen foodtrucks en deejays tot in de late uurtjes.”

“Ook de kleinste revolverhelden geven we extra veel aandacht met een heus Kids Saloon en Speeldorp in het Begijnhofpark en een Kids Village in het Groeningepark. En natuurlijk is er nog veel meer, zoals de rommelmarkt met 1.400 standen, straatartiesten uit binnen- en buitenland, eetstanden uit 20 landen, de sinksenregatta, Kortrijk Loopt, tentoonstellingen, enzoverder. Kom dus naar het beste weekend van het westen en leef je volledig uit in de Kortrijkse Far West!”

Ook Kelly Detavernier, schepen van Evenementen, denkt dat de Kortrijkzanen er klaar voor zijn. “Vorig jaar klokten we met de open call voor sinksen af op 101 inzendingen, dit jaar waren dat ruim 130 inzendingen! Samen met een 50-tal organisatoren en met tal van straatanimatie voorzien we een Far West editie om nooit te vergeten. Feesten kan op 30 locaties, met dit jaar opnieuw het Begijnhofpark en een volledig ingekleed Schouwburgplein om U tegen te zeggen. De langste toog van Sinksen vind je dit jaar in het straatje. We investeerden dit jaar meer in kwaliteitsvolle straatanimatie en dat zal je kunnen proeven.”

Radio Quindo neemt hun stek op de Grote Markt. Zij zenden elke dag uit vanuit de Halletoren. Hun vliegende reporters trekken de stad in om de strafste Sinksenverhalen op te sprokkelen. Op de Houtmarkt vinden we opnieuw KRaC (Kortrijk Rijk aan Culturen) terug. Een samenwerking met de Oxfam Wereldwinkel die het plein tot een waar multicultureel belevingsoord zal omtoveren. Ontdek er eetstanden uit meer dan 20 verschillende landen, geniet van een verfrissende cocktail en ga met het volledige gezin aan het dansen op wereldmuziek.

Kinderen op Sinksen

Naast de Kids Village van vaste partner Rotary in het Groeningepark komt er ook dit jaar een extra locatie specifiek voor kinderen en hun gezin. Het Begijnhofpark wordt onder handen genomen door De Machienerie en wordt omgetoverd tot het Kids Saloon & Speeldorp. Verwacht je aan een kermisdorp vol buitengewone installaties, absurde intermezzo’s en prachtige attracties die door een vreemd kermisvolkje én de toeschouwers worden bediend en gemanipuleerd. Het wordt een verzameling van objecten, installaties, curiositeiten, mechanische “bijna uitgestorven” dieren, gepresenteerd in een verbluffende kermis. Een grote knipoog naar het verleden, een totaalervaring en één grote voorstelling die je meevoert naar een ongetwijfeld onvoorstelbare fantasiewereld.

“Het wordt nog wilder dan anders, want we toveren Kortrijk om in één groot cowboyfeest” – Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe

Snuisteren op Sinksen

Eén van de vaste waarden blijft natuurlijk de rommelmarkt op zondag en maandag. Dit is meteen ook dé grootste rommelmarkt van Vlaanderen, met meer dan 7000 meter aan snuisterplezier. Ga op zoek naar de mooiste onbekende schatten tussen de meer dan 1.400 standen verspreid over de binnenstad. Laat je daarenboven verrassen door straatanimatie en theater die zomaar achter de hoek van een straat komen piepen.

De inschrijvingen gingen maandag 24 april online en meteen waren 83% van de plaatsen verkocht. Er zijn nog 25 plaatsen vrij op zondag en 108 op maandag. Haast je dus naar de website!

Feesten op Sinksen

Om de dansbeentjes los te gooien, begeef je je best naar het feestplein aan het Nelson Mandelaplein. Daar vestigden zich 2 partners met een uniek repertoire en heel wat sfeer. Muziek staat er centraal met de ondertussen gevestigde waarde Strafstudie die zijn intrek neemt op het Nelson Mandelaplein. Fun K Town, vorig jaar een schot in de roos, palmt opnieuw de vuurschaal in en breidt uit met extra muzikale beleving onder de Ronde van Vlaanderenbrug.

Aan de skatebowl slaan De Stroate en Jeugdhuis De Reflex de handen in elkaar voor een volledig dagprogramma, met dance battles, rap battles en een DJ-contest. Ook het straatje organiseert opnieuw een muzikaal programma voor jong en oud(er). Voor het eerst brengen de cafés in het straatje een eengemaakt programma met éénzelfde look & feel. Waan je dus op een festivalsite met een heel lange toog. Ook Typisch Tachtig van café Balthazar is terug. Alle eighties lovers kunnen zich naar de basketkooi begeven.

Sporten op Sinksen

Naar jaarlijkse traditie kan je ook je sportieve ei kwijt op Sinksen! Op maandag is er zowel Kortrijk Loopt als de Sinksenregatta van JCI Kortrijk. Maspoe, de nieuwe organisator van Kortrijk Loopt, stippelde 2 routes uit. De loopwedstrijd start om 10 uur (6 kilometer) en om 10.45 uur (11 kilometer). Het parcours brengt de lopers onder meer naar Kortrijk Weide met het evenementenplein Mandelaplein, de Ronde van Vlaanderenbrug, de Broeltorens, het Astridpark… Start en aankomst op de atletiekpiste van sportcentrum Wembley. Inschrijven kan via www.kortrijkloopt.be.

JCI Kortrijk en Kayak Club Kortrijk brengen opnieuw de Sinksenregatta op Pinkstermaandag. Naast een gezellige bar, een mooi terras, heel wat versnaperingen en kinderanimatie, kan je je dus ook op het water begeven! Vanaf 12u30 starten op de oude Leiearm de kanoraces van ongeveer 400 meter lang. Rond 17 uur start de finale tussen de 3 beste teams. Prijzen zijn er niet alleen voor het snelste team, maar ook het best verklede team! Inschrijven kan via de facebookpagina van JCI Kortrijk.

Kunst op Sinksen

Tentoonstellingen bij de vleet op Sinksen. Ontdek de K-Totem in de Tolstraat of de verwonderlijke tentoonstelling van Mort Amour in de Doorniksestraat. Ook fotoclub Groeninge is dit jaar van de partij met hun ‘out of the box’ tentoonstelling in Mozaïek. De academie stelt opnieuw haar deuren open tijdens de eindejaarstentoonstelling. Alle archeologische snuisteraars kunnen zich begeven naar de Artillerietoren voor de opgravingen rond Abby.

Info op Sinksen

Dit jaar verhuist het infopunt naar de kantoren van Toerisme Kortrijk, in de Begijnhofstraat 2, vlakbij de Grote Markt. De medewerkers staan klaar om Sinksentips te geven, je kan er de volledige programmatie op papier krijgen, anti-verdwaalbandjes afhalen, én nog zo veel meer.

Om de bezoeker én bewoner optimaal te laten kennis maken met deze Far West Sinksen editie, komt vandaag al de interactieve website online op www.sinksen.be. Je kan er zelf je programma samenstellen op basis van handige filters zoals type activiteiten, locaties, tijdstippen, …. Heb je bepaald welke activiteiten of optredens je zeker wil meepikken, sla die dan makkelijk op in ‘jouw favorieten’ om je persoonlijk overzicht steeds dicht bij de hand te hebben en te delen met je vrienden en familie. De website wordt in aanloop naar het Sinksenweekend constant geüpdatet met de nieuwste informatie.

Je vindt er ook alle praktische info terug dankzij het feestplan: waar kan ik mijn fiets parkeren, waar zijn de toiletten, welke straten zijn tijdens de rommelmarkt autovrij, en veel meer. Ook aan te raden om te volgen zijn de sociale media accounts van SINKSEN23 op Facebook en Instagram. (@sinksenkortrijk). Hou deze de komende weken extra in de gaten, want er volgen nog enkele verrassende nieuwtjes. Wens je trouwens deel uit te maken van de Sinksen Aftermovie? Gebruik dan bij al je posts op sociale media de hashtag #sinksen.

Last minute wijzigingen worden ook steeds aangepast online, daar vind je dus de meest recente versie van de programmatie! Dankzij de nieuwe zoekfunctie kan je ook gemakkelijk zoeken doorheen het overvolle programma.

Sinksen gadgets

Voor de eerste keer dit jaar zal je als bezoeker ook Sinksengadgets kunnen bemachtigen. Denk aan coole sheriff-sterren voor kinderen en Sinksen t-shirts (gelimiteerde oplage!). Deze goodies zullen te koop aangeboden worden op verschillende locaties, maar ook in de aanloop naar Sinksen kan je er al enkele winnen via wedstrijden op de sociale media kanalen van de stad!

Campagnebeeld

Sinksen wordt het beste weekend van het westen. Een dankbaar thema waar we in onze programmatie heel wat mogelijkheden vonden voor alle leeftijdsgroepen. Ook het campagnebeeld straalt deze sfeer uit. De Rozentuin in Kortrijk leende zich perfect om in authentieke setting een sprekend campagnebeeld te maken.

Met dank aan De Gaverranch en Reclameburau BOA voor de hulp en ondersteuning bij het ontwikkelen van het campagnebeeld. Provincie West-Vlaanderen en VIVES stelden de locatie open.