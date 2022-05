‘30 seconds project’ toont live dansen in Kortrijk en via streaming elders in de wereld

Met ‘30 seconds project’ staat er op zaterdag 28 mei in de Concertstudio in Kortrijk een uniek dansproject gepland: een performance met zeventien solodansers, afwisselend live in de studio en, via live streaming, op andere plekken in de wereld. “Het idee groeide in volle lockdown, toen niets mocht en dansers op zoek waren om toch hun passie te beleven.”

De dansers die via live streaming te zien zullen zijn, leven in Japan, Maleisië, Griekenland, de Verenigde Staten, Noorwegen, Australië, Argentinië, Oekraïne, Duitsland, Spanje en Italië. Er zijn natuurlijk ook Belgische dansers, die naar de Concertstudio in Kortrijk komen. Onder hen de professionele danseres Véronique Liévin uit Brussel en hobbydanseres Magalie Cooman uit Harelbeke – allebei op de foto hiernaast.

“Tijdens de coronaperiode werd er alleen thuis gedanst en werden daarvan filmpjes gemaakt en doorgestuurd via het internet”, vertelt initiatiefneemster Agnieszka Romek uit Harelbeke. “Corona heeft mij eigenlijk getoond dat we nog méér geïsoleerd waren voor de coronaperiode. Tijdens de lockdown konden we niemand zien en we deden zoveel meer moeite om elkaar toch te zien. Vroeger kenden we elkaar niet echt.”

In die volle lockdown groeide het idee om rond dat dansen iets te doen met live streaming.

“Het was al een paar keer gepland, maar uiteindelijk lieten de maatregelen het telkens niet toe om toch iets te kunnen organiseren op een centrale plaats”, aldus Agnieszka.

Uurverschil

“Het wordt soms wel moeilijk, want bij ons zal ‘30 seconds project’ ‘s avonds plaatsvinden, maar in andere landen is dat door het uurverschil overdag en zijn sommige dansers nog op hun werk of op school. In ieder geval wordt het iets bijzonders, want voor zover wij weten is zoiets nog nooit gebeurd in een theater in West-Vlaanderen, en al zeker niet met dansvoorstellingen.”

