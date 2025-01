22ste editie van De Gevleugelde Stad zoekt gastgezinnen: “Unieke kans om internationale artiesten te verwelkomen”

Van vrijdag 11 april tot en met zondag 13 april organiseren Cultuurcentrum Het Perron en VOKOR fv de 22ste editie van De Gevleugelde Stad. Om het gratis straattheaterfestival mogelijk te maken zoeken de organisatoren vrijwilligers en gastgezinnen. “Veel gastgezinnen houden er blijvende vriendschappen aan over”, zegt festivaldirecteur Jan Victoor.

Ieper maakt zich opnieuw op voor een van de grootste culturele hoogtepunten van het jaar: de 22ste editie van De Gevleugelde Stad. Van 11 tot 13 april 2025 verwelkomt de stad opnieuw straattheater van wereldklasse. Het festival behoudt zijn vertrouwde locaties: de vestingen, de binnenstad en dankzij het succes van vorig jaar ook opnieuw De Leet.

Dit jaar schreven 307 gezelschappen zich in, waarvan er 75 werden geselecteerd. Deze groepen krijgen de kans om hun act te tonen aan zowel het grote publiek als programmatoren en organisatoren uit binnen- en buitenland.

Ontmoetingsplaats

“De Gevleugelde Stad is een absolute hoogdag, niet alleen voor de Ieperlingen maar ook voor bezoekers van ver buiten onze stadsgrenzen”, zegt schepen van Cultuur Eva Ryde (Team Ieper). “Het festival trekt elk jaar een groot publiek en biedt de unieke kans om internationale artiesten in Ieper te verwelkomen. Dat maakt ons festival niet alleen een cultureel hoogtepunt maar ook een ontmoetingsplaats.”

Slaapplek

Om het festival mogelijk te maken, zoeken de organisatoren enthousiaste vrijwilligers en gastgezinnen. “Heb je een vrije kamer en wil je een internationale artiest een slaapplek bieden? We zoeken steeds gastgezinnen om de artiesten gedurende het festival – en de voorbereiding – te huisvesten. Veel gastgezinnen houden er zelfs blijvende vriendschappen aan over”, zegt festivaldirecteur Jan Victoor. “Daarnaast zoeken we ook vrijwilligers die willen helpen tijdens het festivalweekend. Of je nu een handje wilt toesteken in de keuken, tijdens de opbouw, of mee wilt zorgen voor een vlotte werking op de festivalpleinen: jouw hulp maakt een wereld van verschil.” (TOGH)

Interesse om gastgezin of vrijwilliger te worden? Alle informatie en inschrijven via gevleugeldestad.com/inschrijven.