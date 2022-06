20 jaar Het Liegend Konijn: Jubileum wordt eerbetoon aan stichter Jozef Deleu

Gedichtenminnend Vlaanderen en Nederland kwam naar CC De Steiger afgezakt om de twintigste verjaardag van het poëzietijdschrift Het Liegend Konijn te vieren. Het poëziefestival was meteen ook een oprecht eerbetoon aan stichter-dichter Jozef Deleu.

Het was de wens van hoofdredacteur Jozef Deleu om 20 jaar Het Liegend Konijn in zijn vertrouwde thuisstad te vieren, en zo geschiedde. De gezellige binnentuin van CC De Steiger bleek op een stralende zomerdag helaas te klein voor het opgekomen publiek, maar dat kon de pret niet derven. De theaterzaal mocht als decor dienen voor een ode door Wouter Deprez. Dichters Charles Ducal Lena Plantinga, Peter Verhelst, Miriam Van hee, Piet Gerbrandy en Iduna Paalman lazen eigen nieuwe gedichten voor uit de feestelijke april-editie van het poëzietijdschrift.

Kritisch en eigenzinnig

Bruggeling Peter Verhelst, door Jozef Deleu de grootmeester van de zintuigelijke poëzie genoemd, schrijft met plezier nieuwe gedichten voor Het Liegend Konijn. “Ik doe dat graag omdat ik weet dat ze terechtkomen op een goede plek. Als ik gedichten heb, dan krijgt Jozef ze. Een tijdschrift met enkel maar poëzie, dat bestaat nergens anders. Ik vind het een ongelooflijk straf statement, je moet erg koppig zijn om dat te durven doen.”

Auteur Peter Verhelst. © Carlos Berghman

Federaal minister Frank Vandenbroucke toont zich een grote fan van Jozef Deleu. “Ik durf niet te zeggen dat ik de literatuur of de poëzie op de voet volg, en ik heb ook geen abonnement op Het Liegend Konijn. Maar ik ken Jozef al jaren en we beschouwen elkaar als vrienden. Op tijd en stond heeft hij me goede raad. Ik bewonder hem voor zijn groot maatschappelijk engagement. Kritisch en eigenzinnig komt hij op voor kunst en cultuur.” (CB)