18de Erfgoedbrochure Ichtegem zet wijk De Engel en vierde Barrierehuys in de kijker

De erfgoedcel van het lokaal bestuur van Ichtegem heeft samen met de auteurs Magda Missiaen en Jaak Knudde, haar 18de erfgoedbrochure ‘Het vierde Barrierehuys en De Engel’ voorgesteld in de sportzaal van vrije basisschool De Schatkist, afdeling De Engel.

“

Reeds enkele jaren zorgt de dienst erfgoed in samenwerking met verschillende geëngageerden voor het opstellen, ontwerpen en publiceren van erfgoedbrochures om zo het Ichtegemse erfgoed in de kijker te zetten”, kadert schepen van Erfgoed Celesta Muylle.

“Op die manier kwam ook onze splinternieuwe, achttiende erfgoedbrochure tot stand. Zoals de titel laat vermoeden gaat onze 18de editie dieper in op het voormalige Barrierehuys en de wijk De Engel”, aldus nog Celesta Muylle. Aan de voorstelling ging een korte maar interessante wandeling langsheen het Barrierehuys en de Katteburg, begeleid door erfgoedfunctionarissen Magda Missiaen en Jaak Knudde, vooraf.

Imposant gebouw

Het Barrierehuys is een imposant gebouw op de wijk De Engel, gelegen langsheen de drukke steenweg van Oostende naar Torhout. Het is een beschermd bouwwerk uit het jaar 1766 met een grote historische waarde. “Het werd opgericht als Barrierehuys of tolhuis langs de toenmalige Theresiaanse weg”, duiden de auteurs Magda Missiaen en Jaak Knudde.

“Voor de Tweede Wereldoorlog waren er twee herbergen: Den Engel en de Den Druivelaar. Onze generatie kende er de Benteins die er een garage en vervoersmaatschappij uitbaatten. Het gebouw is al sedert decennia onbewoond en in 1982 werden de gebouwen beschermd als monument. Onlangs vond de verkoop plaats van de twee voormalige herbergen aan Pieter Steyaert.”

Gehucht Den Engel

Beide auteurs hadden ook aandacht voor de geschiedenis van het gehucht Den Engel en gingen op zoek naar de oorsprong van De Ouden Engel en De Nieuwe Engel. In deze 18de Erfgoedbrochure vind je er alles over. Een echte aanrader voor wie de herkomst van het gehucht De Engel en de Barrierehuysen of Tolhuizen wil kennen. (Eric Vanhooren)