100-jarig Tramhuisje aan Renbaan Bredene krijgt bescherming: “Derde huisje aan kust die deze eer krijgt”

Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) heeft donderdag de aanzet tot de bescherming van het tramhuisje aan de halte Renbaan in Bredene gegeven.

Bredene heeft nog maar weinig beschermde bouwwerken. “Vandaag gaat het om de Visserskapel en omgeving in de Klemskerkestraat, een bunker in de duinen, Maison du Hainaut (vandaag beter bekend als Domein Horizon), het duinpaviljoentje en een geschutsbunker langs de Brugsesteenweg”, legt schepen Kristof Vermeire (CD&V) uit.

100 jaar

Straks komt daar dus het tramhuisje aan de halte Renbaan (Koerslaan) bij. “Het huisje is gebouwd in 1923 en viert dit jaar dus zijn 100ste verjaardag. Het leek ons een mooi moment om de beschermingsprocedure op te starten. Het wordt daarmee het derde tramhuisje langs de kust dat beschermd wordt. Eerder werden dat de huisjes aan het Marie Joséplein in Oostende en in het centrum van De Haan al beschermd.”

Het tramhuisje Renbaan is trouwens een van de weinige die overgebleven zijn. Er zijn er heel veel verdwenen toen de Koninklijke Baan ontdubbeld werd. Dat was trouwens ook het lot van het tramhuisje Bredene aan Zee en dat van Westende-Bad (dat erg leek op dat van De Haan).

Aantrekkingspool

Volgens Kristof Vermeire was de motivatie voor de bescherming van het tramhuisje Renbaan dubbel. “Enerzijds rest er heel weinig van de traminfrastructuur in West-Vlaanderen. België had nochtans lange tijd zowat het dichtste tramnet van de wereld. In de jaren 50 is daar veel van verdwenen. Sindsdien vind je nog enkel een uitgebouwd tramnet in Gent, Antwerpen en langs de kust.”

Anderzijds is het tramhuisje zowat het enige overblijfsel van de renbaan, die ooit in de wijk lag. De tramhalte kwam er overigens precies omwille van die renbaan, die ooit een belangrijke aantrekkingspool was voor Bredene. Enkele restanten van de tribune en straatnamen in de wijk herinneren ook nog aan die bijzondere tijd.

Nieuw herkenningsteken

Vlaams minister Matthias Diependaele kwam donderdag niet enkel de bescherming van het tramhuisje Renbaan officieel maken. Hij stelde er meteen ook het nieuwe herkenningsteken voor erfgoed in Vlaanderen voor.