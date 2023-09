Zwemmer duwt redder van boot in zee, politie kan man arresteren in centrum Knokke-Heist: “We tillen zwaar aan geweld tegen veiligheidsdiensten”

Aan het strand van Knokke–Heist heeft zondagavond een jongeman een strandredder uit een reddingsboot in zee geduwd. De jongeman viel zelf terug in het water en zwom naar de kust. De politie kon de man uit het binnenland achtervolgen en arresteren. Er werd een pv opgesteld en aan het parket overgemaakt, die de zaak verder zal behandelen. “Het is helemaal niet fijn dat onze redders, die instaan voor de veiligheid van mensen op het strand zo behandeld worden. Gelukkig gedragen slechts héél weinig mensen zich zo”, haalt An Beun van Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) aan.

Zondagavond na 18 uur op het einde van een zinderend heet weekend deed zich een incident van geweld tegen veiligheidsdiensten voor op zee in Knokke-Heist. Een reddingsboot van de dienst van Knokke-Heist was op zee een controle aan het doen. Toen een jongeman van een groepje zwemmers rond de boot aan boord klom. “De jongeman uit het binnenland duwde een redder in het water en viel dan zelf ook in zee”, vertelt Steve Desmet, korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

“De jongeman klom in de reddingsboot en duwde een redder overboord. Daarna viel hij zelf in het water en zwom hij terug naar het strand”

Daarna zwom het groepje terug naar het strand. “We konden de persoon volgen over het strand en op de dijk. Uiteindelijk kon de man gearresteerd worden in het centrum. We hebben een pv opgemaakt en het parket op de hoogte gebracht. Zij zullen de zaak verder onder handen nemen samen met de politiedienst van de woonplaats van de jongeman.”

Tillen zwaar aan geweld

De redder, die uit de reddingsboot werd geduwd, houdt er geen lichamelijk letsel aan over. “De persoon was wat onder de indruk, maar gelukkig zijn er geen andere gevolgen. Het is jammer dat zoiets gebeurt. Het is niet fijn om als redder zo behandeld te worden, terwijl je je inzet voor de veiligheid van de mensen op het strand en in zee. Gelukkig gedragen slechts héél weinig mensen zich zo. De redder zal wellicht persoonlijk een klacht neerleggen tegen de man in kwestie om een signaal te sturen dat zo’n gedrag niet door de beugel kan”, zegt An Beun, woordvoerster van IKWV.

“We tillen zwaar aan dit geweld naar veiligheidsdiensten, zoals onze redders toe. Dit kan niet door de beugel”

Ook de politie van Knokke-Heist tilt zwaar aan het voorval. “We zijn tegen alle geweld naar veiligheidsdiensten toe. En daar vallen natuurlijk ook redders onder, want zij staan in voor de veiligheid van iedereen op het strand en in zee. Wij keuren dit ten zeerste af en ook het parket tilt er zwaar aan. Hier moet een lijn getrokken worden. Het lijkt een klein incident, maar we moeten dit serieus nemen. We zeggen altijd ‘Handen af van mensen, die instaan voor uw veiligheid’. Mensen moeten dit begrijpen”, stelt Desmet.

Succesvol hitteplan

Maar korpschef Desmet reageert tevreden over de rest van het afgelopen weekend. “De afgelopen dagen was het door de hittegolf een overrompeling aan de kust. Omdat we hadden verwacht dat het druk ging worden, hadden we het hitteplan ingeschakeld. Er werden extra mensen ingezet bij de politie en ook bij de gemeentediensten. We kregen ook versterking van de federale politie en vanuit de politiezone Brugge om goed in het straatbeeld aanwezig te zijn.”

“Met de extra mankracht konden we alles goed monitoren. Uiteindelijk hebben we tijdens deze hittegolf weinig problemen gehad en konden telkens kort op de bal spelen. Het is jammer dat een succesvolle en geslaagde week dan zo overschaduwd wordt door een klein incident”, besluit Desmet.