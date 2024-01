Zes jaar cel voor mensensmokkelaar die zeven transmigranten zee op stuurde in gammele rubberboot

Ruim een jaar nadat zeven onderkoelde transmigranten gered werden uit een rubberboot voor de kust van De Panne, heeft een 37-jarige Albanese mensensmokkelaar bij verstek zes jaar effectieve celstraf gekregen. Twee kompanen kregen van de Brugse strafrechter veertig maanden cel, de helft met uitstel.

Op 20 september 2022 stuurden zes mannen en een vrouw een noodoproep uit vanuit een rubberboot die water maakte voor de kust van De Panne. De hulpdiensten konden hen net op tijd redden. Drie opvarenden bleken zwaar onderkoeld. “Hun zwemvesten waren hooguit geschikt voor een zwembad, maar zeker niet voor de Noordzee. Deze mensen keken de dood in de ogen”, aldus procureur Frank Demeester.

De Albanese bestuurder van de boot, Drilon L. (26), was vanuit Luik naar De Panne afgezakt in een busje, dat bestuurd werd door zijn landgenote Eliona B. (44). Die laatste werd in juni opgepakt in Noord-Macedonië. Ze kreeg 200 euro om de boot naar de kust te brengen. Net voor aankomst ruilde ze van voertuig met Areklon Z. (37), een Albanese Luikenaar die volgens het parket de spilfiguur was achter de smokkel.

Bekentenissen

Drilon L. werd naar eigen zeggen met beperkte uitleg de zee opgestuurd en ontkende de smokkel. “Hij was zélf slachtoffer en heeft de andere opvarenden gered door het stuur van de boot in handen te nemen”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti. Eliona B. legde wel bekentenissen af.

L. en B. kregen elk veertig maanden cel, de helft met uitstel, en 48.000 euro boete, waarvan 4.800 euro effectief. Areklon Z. kreeg zes jaar cel en 48.000 euro boete. De drie beklaagden zijn ook voor tien jaar hun burgerrechten kwijt. (AFr)