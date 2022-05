Zeiler Anton uit Oostende wordt ‘gegijzeld’ in Saoedi-Arabië

Bij een zeiltocht van Thailand naar de Bahama’s is Anton Depesseroey (41) zwaar in de problemen geraakt. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Anton en zijn vriendin Maï Nuyts (39) zijn afkomstig uit Gent, maar wonen op hun boot in Oostende. Anton is een fervent zeiler en was van plan een trip te maken van Thailand naar de Bahama’s. Tot het dus grondig fout liep.

Stormweer op de Rode Zee beschadigde zijn zeilschip zwaar. De kustwacht sleepte hem naar een haven in Saoedi Arabië, waar hij nu vastzit. Zelf zegt hij ‘gegijzeld te zijn. “De autoriteiten eisen dat ik ten allen tijde op mijn schip blijf, dat kan maanden duren”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.