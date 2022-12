“Ze moest acht meter vallen om te ontsnappen aan die man”: Aurelie ernstig gewond na sprong uit flat, onderzoek loopt naar poging doodslag

“Ik kan niet vatten, dat mijn zus acht meter naar beneden moest om te overleven.” Elodie Da Silva was maandag in alle staten: zus Aurelie (33) lag urenlang op de operatietafel na een “gedwongen” sprong zaterdagavond uit haar flat op de tweede verdieping van een appartementsgebouw in centrum Poperinge. Kort voordien probeerde een man haar, volgens Elodie, te wurgen en trok hij zelfs een mes. De man werd opgepakt en kwam maandag vrij onder voorwaarden, tot grote woede van de familie van Aurelie. “Zo’n gevaarlijk man, onbegrijpelijk!”

“We weten niet hoe ze hier uit zal komen, zowel op fysiek als mentaal vlak…” Elodie Da Silva (31) wachtte maandagavond de operatie van haar twee jaar oudere zus af. “Het duurt al zeker vier uur”, zegt ze. “Aurelie heeft tal van breuken aan haar rug, nek en ribben.”

Het gevolg van een val uit het raam van haar flat langs de Ieperstraat in Poperinge. “Een man met een verleden drong zich op bij mijn kwetsbare zus”, vervolgt Elodie. “Met de familie waarschuwden we hem dat hij haar met rust moest laten, maar recent was er opnieuw contact. Hij zou veranderd zijn en afgelopen zaterdagavond stond hij plots weer aan haar deur. Ze gingen frieten halen en terug in de flat viel hij door zijn beschonken toestand van z’n stoel. Ze hielp hem recht, waarop zijn stoppen doorsloegen. Alles wat in handbereik was, sloeg hij kort en klein. Ook mijn zus viel in de klappen. Hij deed de deur op slot, zodat ze niet kon ontsnappen, en probeerde haar te wurgen en te verstikken met een kussen. Toen hij een mes nam, besefte Aurelie dat het raam haar enige uitweg was. Ze moest acht meter naar beneden springen om te overleven. ‘Amai, wie hier naar beneden springt, is dood’, zei ik vorige maand nog toen ik op haar verjaardag vanuit het raam naar beneden tuurde.”

Wonder

“De angst die ze toen moet gevoeld hebben, maakt me gek”, vervolgt Elodie. “De klap was enorm, maar als bij wonder leefde mijn zus nog. Zwaar gewond kroop ze op handen en knieën richting de openbare toiletten bij de Grote Markt, waar voorbijgangers haar opmerkten en de hulpdiensten contacteerden.”

Het slachtoffer was niet levensgevaarlijk gewond, volgens het parket, dat een onderzoek startte naar slagen en verwondingen en poging doodslag. De verdachte werd maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die besliste om hem vrij te laten onder voorwaarden. De versie van de feiten van de verdachte zou sterken verschillen met die van het slachtoffer.

Crowdfunding

Elodie en haar familie schrokken, toen ze vernamen dat de verdachte opnieuw vrij was. “Uit informatie die ons bereikte, blijkt dat die man blijft hervallen in gewelddadig gedrag, ondanks eerdere straffen. Wij laten het hier niet bij en contacteerden al verschillende advocaten”, aldus Elodie, die een crowdfundingactie start voor haar zus.

“Haar hele hebben en houden is kapotgeslagen en de kosten van de maandenlange revalidatie kennen we nog niet. Met de opbrengst betalen we alles wat Aurelie nodig heeft. De rest gaat naar lotgenoten.”

De teller stond maandagavond op meer dan 1.300 euro.