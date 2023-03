Zaakvoerder (66) opgelicht voor 53.000 euro door hacker met valse factuur: “Ik rij rond met duurste bestelwagen van het land”

Willy Vandromme (66) uit Menen draaide de knop intussen om. Eind vorig jaar betaalde de Menenaar, die samen met zoon Peter Vanck een bedrijf runt, de factuur voor een nieuwe bestelwagen. Dacht hij, want een hacker vervalste de factuur waardoor de 53.000 euro niet bij de leverancier kwam. Willy hoopt met zijn getuigenis anderen te behoeden.

Hij had altijd al met Mercedes gereden, maar nu zijn schoonzoon verkoopdirecteur was voor Man in West-Vlaanderen besloot Willy Vandromme (66) daar in augustus vorig jaar een bestelwagen te bestellen. Eind november zoude bolide in België zijn, op 12 december kreeg de Menenaar, die samen met zijn zoon Peter het bedrijf Vanck runt, de factuur.

53.000 euro. Geen klein bedrag, maar sinds de start van het Meens bedrijf dat landbouwvoertuigen verkoopt en herstelt in 1981 was Willy altijd al een correcte betaler. Ook nu betaalde hij meteen. Dacht hij. “Tot ik een goeie week later een telefoontje kreeg dat ik best nog voor het eind van het jaar zou betalen voor de investeringsaftrek. Ik stuurde meteen een foto van de papieren”, getuigt Willy. “Toen kreeg ik antwoord: ‘Dat is ons bankrekeningnummer niet.’”

Moldavisch adres

De bank werd gecontacteerd, de politie werd erbij gehaald. “Bleek dat we al in september gehackt werden en dat iemand de berichten van de leverancier meteen naar zijn mailbox liet doorsturen. Zo gebeurde ook met de facturatiemail. De hacker paste enkel het bankrekeningnummer aan en stuurde de factuur naar ons door”, legt Willy uit.

Willy dacht even dat hij gek werd. “Ik schoot in paniek. We hadden net twee tractoren, een verreiker en nog wat ander materiaal gekocht. We zijn niet op ons gemak geweest tot we iedereen aan de lijn hadden gehad.”

De dader? Daar hebben ze nog altijd het raden naar. “Het was een BE-bankrekeningnummer van een Engelse bank gekoppeld aan een Moldavisch adres, het geld werd naar elf verschillende banken gestuurd. Interpol is nu nog altijd gelast met het onderzoek”, aldus de 66-jarige Menenaar.

Hij vertelt het intussen met enkele kwinkslagen. “Ik rijd met de duurste bestelwagen van heel België”, grapt hij. Beetje groen, dat wel. “De eerste twee weken had ik geen goesting om ermee te rijden. Normaal is dat een hoogtepuntje, nu was dat anders. Maar uiteindelijk moet je de knop omdraaien.”

Tips ethisch hacker

Hoe pijnlijk ook, toch wil Willy met zijn verhaal naar buiten komen. “Om anderen te waarschuwen. Voor iedereen, maar ook zeker voor startende ondernemers. Doe maar eens een aankoop om dan te horen dat je geld op de rekening van een crimineel terechtkwam”, klinkt het.

Intussen kreeg de Meense bedrijfsleider bezoek van een ethisch hacker, die hem drie tips gaf. “Sla geen paswoorden op, gebruik ingewikkelde paswoorden en wijzig die regelmatig. Of het dan veilig is? Honderd procent veiligheid bestaat niet. Zelfs met papieren facturen in de brievenbus kan gesjoemeld zijn.”

(JDW)