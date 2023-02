Woordenwisseling over een meisje kent gruwelijke ontknoping in Komen: “50 hechtingen aan zowel buiten- als binnenkant van het gezicht”

Een banale woordenwisseling kende afgelopen week een gruwelijke ontknoping in Komen-Waasten. Een jongeman van 18 jaar oud kreeg een mes vol in het gezicht en moest zwaargewond naar het ziekenhuis. De verdachte kon meteen worden opgepakt en werd voor de parketmagistraat gebracht. Hij zal worden vervolgd voor poging tot moord maar mocht, onder strikte voorwaarden, reeds naar huis.

“En dat allemaal voor een meisje! Niet te geloven hoe dit zo is kunnen ontsporen.” De mama van één van de betrokken partijen beschrijft het onwaarschijnlijke relaas van een dramatische avond. “Beide jongens kregen het met elkaar aan de stok in het café Duc du Brabant, pal aan het station van Komen-Waasten. De inzet van hun woordenwisseling? Een meisje waar ze beiden hun hart aan hadden verloren. Wat eerst een rustige discussie was, draaide al snel uit op een brulpartij. Eén van hen had er genoeg van en wilde vertrekken, de andere hield er een ander idee op na en liep hem achterna. Het kwam tot een schermutseling waarbij een van de jongens met zijn vuisten uithaalde. De andere reageerde door hem een mes in het gezicht te ploffen.”

Het slachtoffer zeeg bloedend neer en de toegesnelde hulpdiensten zagen al snel de ernst van de situatie in. “50 hechtingen aan zowel de buiten- als binnenkant van het gezicht”, klonk het in een verklaring van het parket nadien. “Daarnaast is het slachtoffer ook drie tanden kwijt, wat meteen het waanzinnige geweld van het moment aantoont. Het slachtoffer had een gapende wonde van bijna 15 centimeter in het gezicht. De verdachte kon door de politie nagenoeg meteen worden opgepakt en geïdentificeerd, waarna hij voor de parketmagistraat moest verschijnen. Hij zal worden vervolgd voor een moordpoging. De verdachte mocht in afwachting van het verdere onderzoek naar huis, dit onder strikte voorwaarden.”