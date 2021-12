Wielsbeke plaatst camerabewaking op drie verschillende locaties

Eind januari staan er op drie plaatsen in Wielsbeke camera’s. Die moeten mensen met slechte bedoelingen afschrikken. Nu hangen er al camera’s aan het gemeentehuis. Tegen eind januari komen er daar nog twee bij: aan OC Leieland en OC Den Aert.

De investering voor nieuwe camera’s werd door meerderheidspartij CD&V opgenomen in het meerjarenplan. Die investering was gepland voor 2021. “En daar houden we ons aan. We willen met die investering mensen ontmoedigen illegale feiten te plegen. Dat kan gaan van diefstal over vandalisme tot sluikstorten. De beelden worden een maand lang opgeslagen en bekeken als er een klacht wordt ingediend en een pv wordt opgemaakt door de politie”, legt burgemeester Jan Stevens (CD&V) uit.

Al acht jaar hangen er twee camera’s aan het gemeentehuis en een aan het nabijgelegen OC Hernieuwenburg. Die hebben hun nut al bewezen. “In december 2018 gebeurde er een steekpartij aan het OC Hernieuwenburg. De camerabeelden hebben geholpen bij de identificatie van en bewijslast tegen de dader”, schetst de burgemeester.

Sjerp gestolen

Enkele jaren geleden verloor hij tussen enkele huwelijksplechtigheden in het gemeentehuis zijn burgemeesterssjerp. “De camera’s aan het gemeentehuis konden toen tonen wie mijn sjerp mee naar huis had genomen”, vertelt hij.

De twee camera’s aan het gemeentehuis blijven behouden. Die aan OC Hernieuwenburg wordt vervangen. “De nieuwere technologieën laten toe dat we nu ook ’s nachts nummerplaten kunnen herkennen.” OC Leieland in Ooigem en OC Den Aert in Sint-Baafs-Vijve worden uitgerust met elk twee camera’s. “Aan OC Den Aert komt zelfs een 360°-camera die zowel de parking, de oude Leiearm en het wandelpad zal registreren. De andere camera’s zullen zoveel mogelijk passage op de parking en in de omliggende straten en pleinen registreren”, zegt de burgemeester.

Met de extra camera’s wil de gemeente die locaties dus iets veiliger en netter houden. “In het verleden zijn er al gevallen van vandalisme gesignaleerd aan beide OC’s. Zo werd er af en toe zwerfvuil achtergelaten of werd de barbecue aan OC Den Aert niet proper achtergelaten. De borden die aangeven dat er camera’s hangen, moeten de mensen er mee attent op maken.” Toch weet de burgemeester dat een camera niet alle problemen de wereld uit helpt. “Imog zet mobiele camera’s aan glascontainers en communiceert dat uitgebreid. Je ziet dat dat de mensen niet weerhoudt om toch te sluikstorten, met een GAS-boete als gevolg. Het is dus niet omdat de mensen het weten, dat ze zich ook voorbeeldig gedragen”, besluit Jan Stevens. De camera’s behoren nog tot het budget van 2021 en worden geplaatst tegen eind januari 2022.