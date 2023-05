Wielertoerist rijdt vrouw omver in Torhout… en laat briefje met valse gegevens na

De politie in Torhout is op zoek naar een wielertoerist die maandagmiddag wel erg laffe feiten pleegde. De man maaide een 59-jarige vrouw omver die met haar man genoot van een fietstochtje. Hij liet de gewonde vrouw eerst achter en reed verder, maar keerde kort daarna terug. “Hij gaf het koppel een briefje met daarop zijn gegevens om nadien alles te regelen. Alleen bleken al die gegevens vals te zijn”, zegt Annemie Wittesaele van de politie.

De feiten gebeurden maandag rond de middag op het kruispunt van de Oostendestraat met de Makeveldstraat in Torhout. Een 59-jarige vrouw en haar 62-jarige man genoten in een stralende lentezon van een rustig fietstochtje. Toen ze ter hoogte van het kruispunt kwamen, wilden ze linksaf slaan. Daar liep het fout en werden ze ingehaald door een gehaaste wielertoerist. “De man reed achter hen met een koersfiets”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. “Op het moment dat ze linksaf sloegen, werden ze links ingehaald door die man. Het kwam tot een aanrijding waarbij de vrouw zwaar ten val kwam.”

Valse gegevens

De vrouw liep bij de val vrij serieuze verwondingen op, maar daar trok de wielertoerist zich niets van aan. Integendeel: de man pleegde vluchtmisdrijf en reed gewoon door. “Kort daarop keerde hij wel terug en overhandigde een blaadje aan het koppel met daarop zijn gegevens. Daarop vertrok hij terug. Bij aankomst van onze diensten kregen we de gegevens door en gingen we naar de man voor een ondervraging. Toen bleek dat alle gegevens zoals de naam en het opgegeven adres vals waren. De man wordt door onze diensten opgespoord.”

De fietsster werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout om te herstellen. Wellicht zal de politie camerabeelden in de buurt bekijken om te zien of ze de identiteit van de laffe wielertoerist kunnen achterhalen. (JH)