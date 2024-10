Wellicht pas volgende week duidelijkheid over gedumpte chemische vaten in Kortemark: “Analyse in opdracht van parket”

Er is nog geen duidelijkheid over de precieze inhoud van de gedumpte vaten met een chemisch product die woensdagochtend gevonden werden in Kortemark. Dat zal vermoedelijk ten vroegste volgende week zijn.

“Er is een gespecialiseerde firma aangesteld door het parket die de analyse van de inhoud zal doen”, klinkt het bij de politie. De federale én lokale politie doen intussen onderzoek naar diegene die het afval gedumpt heeft. Het vermoeden blijft dat het om drugsafval gaat.

Lekkende vaten

Het was een vrachtwagenchauffeur die woensdagochtend de vaten vond op een parking langs de Hoogledestraat, aan de overzijde van steenbakkerij Wienerberger in Kortemark. Achteraan de parking bleken een grote hoeveelheid vaten met chemische producten te liggen.

Het ging uiteindelijk om twintig zwarte vaten van 20 liter en twee grotere blauwe vaten. De politie en brandweer sloten onmiddellijk de omgeving af en startten de procedure incident gevaarlijke stoffen op. Met speciale pakken ging de brandweer naar de vaten.

Het bleek dat de zwarte vaten volgens het etiket fosforzuur bevatten. Maar enkele vaten lekten ook wat er op wijst dat al open waren geweest. Wat de precieze inhoud is, was dus niet bekend. De meest voor de hand liggende piste is nog steeds dat het om chemisch drugsafval van een drugslabo gaat, waarbij het afval terug in de vaten is gestopt en daarna werd gedumpt.

Dan zou het gebruikt zijn bij de aanmaak van synthetische drugs. De brandweer zorgde ervoor dat het goedje uit de lekkende vaten opgevangen werd en de Civiele Bescherming uit Brasschaat kwam tegen de middag alle vaten opruimen. Gevaar voor de omgeving was er nooit.

Analyse drugsafval

Wat er nu precies in de vaten zat is nog niet duidelijk. “Er werd een gespecialiseerde firma aangesteld door het parket om op de vaten een analyse uit te voeren”, zegt commissaris Rafael Rondelez van politiezone Polder.

“Die resultaten zijn nog niet bekend en dat kan nog even duren. Intussen voeren zowel wij als de federale politie verder onderzoek op verschillende domeinen. Zo onderzoeken we ook of we kunnen nagaan wie de vaten daar heeft gedumpt.”

De politie onderzoekt met andere woorden ook camerabeelden uit de buurt. Omdat ook de federale politie betrokken is lijkt de piste van drugsafval van een drugslabo de meest voor de hand liggende piste. Fosforzuur wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de aanmaak van synthetische drugs zoals speed in drugslabo’s.

(JH)