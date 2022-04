Welke lessen trekken de politie en Club Brugge uit de recente voetbalrellen?

“Dit is een wake-upcall, het hooliganisme is terug in Brugge. Door corona hadden we verkeerdelijk gedacht dat we van voetbalvandalisme verlost waren”, bekennen korpschef Dirk Van Nuffel en burgemeester Dirk De fauw na de rellen vorige zondag na de match tussen Club Brugge en Antwerp. Nog een pijnlijke vaststelling: het verouderde Jan Breydelstadion is niet meer gewapend tegen hooligans. De Brugse burgemeester en de chef van de lokale politie trekken op vraag van KW lessen uit de voetbalrellen.

Zondag 24 april werd de eerste wedstrijd van de Champions’ play-offs, tussen Club Brugge en Antwerp, ontsierd door zware incidenten. Na het laatste fluitsignaal klommen leden van de harde kern van Antwerp in het veiligheidsnet rondom het bezoekersvak.

Ze slaagden erin om de veiligheidspoort in de neutrale zone te forceren, waardoor ze zich toegang verschaften tot de ‘familietribune’ vol Clubfans. Stewards en spotters van de politie konden niet verhinderen dat er rake klappen vielen. Pas toen de geüniformeerde politie ter plaatse raakte, konden de agenten met pepperspray de Antwerpse hooligans terug naar hun vak drijven.

Opgepakt

Tegelijkertijd forceerden Brugse supporters uit de oosttribune de poorten naar de zuidtribune, waar de Antwerpse fans zich bevonden. “15 Brugse fans konden de vakken 421 en 422 bereiken, maar werden met pepperspray verdreven door een politiepeloton”, stelt burgemeester Dirk De fauw. “Een andere politie-eenheid, die ter versterking opgeroepen werd, kon de neutrale zone vrijmaken, de oostelijke poort sluiten en bewaken.”

“Onze agenten moesten de wapenstok gebruiken. Vijf Clubsupporters werden opgepakt. Ondertussen maakten Clubfans uit de oost- en de noordtribune een omtrekkende beweging via de westzijde van het stadion, in de hoop zo in de zuidtribune te geraken om daar in confrontatie te gaan met de Antwerpfans”, aldus korpschef Dirk Van Nuffel.

Tijd verloren

“Het gevolg was dat de politie-eenheden, die zoals gebruikelijk 15 minuten voor affluiten naar de Doornstraat trokken om rivaliserende supporters na de match gescheiden te houden, in allerijl naar het stadion moesten. Het duurde een tijdje, er ging kostbare tijd verloren, omdat de hekken dicht waren. Het kan toch niet dat anno 2022 een steward met een sleutelbos moet opgeroepen worden om de politie binnen te laten?”

Volgens burgemeester Dirk De fauw waren er te weinig stewards aanwezig. “Sommige poorten waren niet meer bemand, sommige stewards konden ze zelfs niet goed bedienen. Was dat onderschatting van een risicomatch of de macht van de routine?”

“Suppoosten stonden op het einde van de wedstrijd niet meer op hun plek. Dachten ze dat er na corona geen voetbalgeweld meer mogelijk was? Wat de voorbije weken gebeurd is in andere speelsteden had moeten leiden tot meer waakzaamheid.”

“Ik werp geen steen naar de stewards, dat zijn vrijwilligers die elke match trouw op post staan. De politie heeft ook inschattingsfouten gemaakt: was het verantwoord dat agenten zich bij een risicomatch voor het einde van de match al buiten het stadion opstelden? Politie en Club moeten samen nagaan wat misliep en lessen trekken.”

Taakverdeling

Korpschef Dirk Van Nuffel betreurt dat de politie nu kritiek krijgt omdat het lang duurde eer het peloton terug in het stadion aanwezig was: “Er is een taakverdeling. De stewards moeten voor rust zorgen binnen het stadion, de politie regelt de orde buiten het stadion.”

“Onder de supporters van beide ploegen mengen zich enkel spotters. Dat zijn agenten in burger die de harde kernen van beide ploegen goed kennen. Zij zullen aan de hand van camerabeelden de belhamels identificeren. Zij die het hek kapot maakten, riskeren een stadionverbod.”

Radja brengt rust

“De politie nam de wijze, tactische beslissing om de harde kern van Antwerp niet meteen te arresteren. Arrestaties lokken nog meer geweld uit. De eerste prioriteit was die Antwerpse fans te kalmeren. Dat is gelukt, met de hulp van Antwerpspelers Ritchie De Laet en Radja Nainggolan.”

“Wie had dat ooit gedacht dat een voetballer als Nainggolan opgeroepen zou worden om mensen tot rust te brengen? Nadien werden de Antwerpse fans naar de supportersbussen begeleid. Deze week stond de Antwerpse politie aan de deur van de geweldenaars.”

Lessen

“We mogen de incidenten van zondag niet opblazen. Ze bleven beperkt. Maar het is een wake-upcall: het hooliganisme is niet dood in Brugge. We moeten hier samen met de veiligheidsmensen van Club de gepaste lessen uit trekken. Ik betreur de sluiting van café ’t Putje in Sint-Andries. Dat was het stamcafé van de harde kern van Club Brugge. We wisten waar ze te vinden, nu hebben ze geen vaste stek meer en mengen ze zich onder de andere blauw-zwarte supporters op de Platse.”

Voor burgemeester Dirk De fauw hebben de rellen bewezen dat de verouderde en defecte infrastructuur van Jan Breydel niet meer opgewassen is tegen voetbalgeweld. “Dat stewards met sleutelbossen, kettingen en hangsloten hekken moeten openen en sluiten, is niet meer van deze tijd. Grote en dure verbeteringswerken zijn niet meer mogelijk. Maar de stad zal alle hekken controleren en de afsluitingen tussen de vakken van de rivaliserende clans verstevigen. Het nieuwe stadion zal in elk geval veiliger zijn.”

Dirk Van Nuffel beaamt: “De politie wordt van nabij betrokken bij het ontwerp van het nieuwe stadion. Daar zullen zich zo geen incidenten kunnen voordoen en zullen politie- en hulpdiensten overal snel kunnen optreden.”