Weer vandalisme aan kijkhut bij Ardooise Waterbek

Voor de tweede maal in twee maanden tijd is er vandalisme vastgesteld aan de Waterbek in Ardooie. De kijkhut om er vogels te spotten is het doel van de vandalen.

De eerste keer was de schade vrij beperkt. Maar nu is de chaos er compleet. Naast de vernietiging van het interieur hebben de vandalen er zowel binnen als buiten grafitti aangebracht.

Politie verwittigen

Wie in de nacht van 1 juni iets verdachts merkte in de omgeving van de Waterbek of over camerabeelden beschikt, wordt gevraagd om de politie te verwittigen.

Natuurvrienden hebben al een deel van de rommel geruimd. De kijkhut is eigendom van de gemeente Ardooie die voor het volledig herstel zorgt.