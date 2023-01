Wapen gevonden in Damse Vaart, gerecht onderzoekt link met Bende Van Nijvel

Magneetvissers visten dit weekend een wapen op uit de Damse Vaart. Het gerecht onderzoekt nu of er een link is met de Bende van Nijvel. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Magneetvissers haalden zaterdagmiddag een wapen uit het water en contacteerden daarna de lokale politie Damme/Knokke-Heist. Het parket werd ingelicht en voert nu verder onderzoek.

Eind november vond nog een zoektocht plaats in de Damse Vaart naar een machinegeweer, type Uzi, die mogelijk toebehoord heeft aan de Bende van Nijvel. Het wapen zou daar vele jaren geleden al in het water gegooid geweest zijn. Uiteindelijk leverde die zoektocht niets op. De magneetvissers hadden zaterdag meer geluk, al is het nog niet duidelijk of het daadwerkelijk om de gezochte Uzi gaat.