Wagen verspreidt cannabisgeur aan Brugs station: twintiger ontsnapt aan straf maar moet wel ontwennen

Een 24-jarige Bruggeling is schuldig bevonden aan bezit en verkoop van cannabis. De rechtbank legde hem geen straf, maar wel voorwaarden op.

Op 3 januari liep I.A. tegen de lamp aan het Stationsplein in Brugge. Zijn wagen verspreidde een sterke cannabisgeur waarop de politie tot controle overging. In de wagen lag een rugzak met daarin een kleine 100 gram cannabis. In de woning van de twintiger werd nog eens 33 gram van de drug aangetroffen.

Gunst van opschorting met voorwaarden

Tijdens de interventie kreeg I.A. een bericht waarin iemand hem vroeg wat er gaande was. “Ik zie dat de politie bij je staat”, stond er onder meer te lezen. De rechtbank verleende de jongeman de gunst van de opschorting maar legde hem wel een resem voorwaarden op. Zo moet I.A. het drugsmilieu mijden en een behandeling volgen voor zijn verslaving. Als hij dat niet doet kan hij alsnog een straf krijgen.

