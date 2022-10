“Waarom heeft hij mama zo lang laten liggen?” Vriend overleden vrouw wachtte 72 uur om hulpdiensten te verwittigen

Ellen Baeckelandt (28), de dochter van Michele Titeca (51), stelt zich heel wat vragen bij de dood van haar moeder. De vrouw werd eerder deze week levenloos aangetroffen in haar flat in Verbrand Nieuwland in Brugge, nadat haar vriend C.R. de hulpdiensten verwittigde. Opmerkelijk: toen was de vrouw al 72 uren overleden. Al die tijd verbleef hij in het appartement. “Waarom heeft hij mama zo lang laten liggen?”, dat is de vraag die haar dochter kwelt. Intussen

C.R. werd gearresteerd wegens schuldig verzuim en onopzettelijke doodslag. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek voor onopzettelijke doding en schuldig verzuim. In dat kader was de 40-jarige vriend van het slachtoffer al opgepakt voor verhoor. Ondertussen werd een autopsie uitgevoerd om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. Daaruit bleek volgens het parket dat er absoluut geen opzettelijke noch onopzettelijke tussenkomst van derden was. In die omstandigheden mocht de vriend van het slachtoffer na verhoor beschikken.

Waarom?

De diepbedroefde Ellen Baeckelandt (28), poetshulp bij Mintus en dochter van het slachtoffer, stelt zich vele vragen: “Waarom heeft die vriend mama zo lang laten liggen? Net als mijn broers probeerde ik mama al dagenlang vruchteloos te bereiken. Ik wou dinsdag al naar de politie gaan, maar agenten stonden die dag aan de deur om te melden dat mama overleden was. Onze moeder heeft zware jaren achter de rug. Haar man overleed drie jaar geleden aan een hartaderbreuk. Ze kon zijn dood moeilijk verwerken en is beginnen drinken.”

Ontwenningskuur

“Ze liet zich anderhalf jaar geleden voor een ontwenningskuur opnemen in een afkickkliniek, waar ze C.R. leerde kennen. Hij woonde sinds kort bij mama. Ik heb haar voor het laatst gezien op 21 september en toen een goed gesprek met haar gehad. We deden samen boodschappen en ze vroeg om de kleinkinderen te zien. Vreemd genoeg werd onze toegang tot haar Facebook-profiel onlangs geblokkeerd. Ik hoop dat het gerechtelijk onderzoek snel voor duidelijkheid zorgt”, aldus dochter Ellen Baeckelandt.