Vrouw uit Charleroi is rijbewijs kwijt nadat ze onder invloed op tramsporen rijdt in Nieuwpoort

De politie moest dinsdagavond even na 22 uur uitrukken naar de Kustweg ter hoogte van de Vierboete in de Halvemaanstraat in Nieuwpoort. Daar bleek een bestuurder in een Opel Corsa de wagen in het midden van de tramsporen te hebben geparkeerd.

Toen de politie ter plaatse kwam bleek een 35-jarige vrouw uit Charleroi achter het stuur te zitten. Haar wagen zat vast op de tramsporen. Hoe de vrouw dat voor elkaar gekregen heeft en of ze zich misrekende bij het overdraaien is niet duidelijk want op die plaats kan er helemaal niet overgestoken worden.

Wel stelde de politie vast dat de vrouw onder invloed reed van alcohol. Haar ademtest was in die mate positief dat haar haar rijbewijs door de politie onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken werd. Medewerkers van De Lijn kwam ter plaatse om de infrastructuur van de tramsporen te bekijken.

Die vertoonde gelukkig geen schade. Het tramverkeer werd wel even opgeschort tot de auto van de sporen werd getakeld. De auto werd licht beschadigd door de feiten.

(JH)