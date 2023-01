Vrouw overleden bij familiedrama in Roeselare, man gearresteerd op verdenking van moord

In de Gotelaar in Roeselare heeft de 84-jarige Danïel D. zijn 75-jarige echtgenote Maria D. doodgeschoten. De man probeerde daarna zichzelf van het leven te beroven, maar daarbij geraakte hij niet gewond. De politie pakte de Roeselarenaar op. De man is gearresteerd op verdenking van moord.

De rustige Roeselaarse woonwijk De Gotelaar werd zondagochtend opgeschrikt door een familiedrama. Een 84-jarige bewoner schoot er zijn 75-jarige vrouw neer. De vrouw overleed aan haar verwondingen. De man probeerde nadien zelfmoord te plegen, maar raakte daarbij niet gewond. De politie kon hem inrekenen.

“Al 37 jaar samen”

De omgeving van de woning werd na het voorval afgesloten. Een wapendeskundige en de wetsdokter werden opgeroepen om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Johan Hoirelbeke, een goede vriend van het gezin, kwam onmiddellijk ter plaatse. “Ik had dit totaal niet verwacht. Die mensen waren al 37 jaar samen. De vrouw had het wat moeilijk na het overlijden van een kleinkindje. Maar niets gaf aan dat er problemen van die aard waren die tot zoiets zouden kunnen leiden”, aldus Johan, die vaak ging biljarten met Daniël D. De man is gearresteerd op verdenking van moord.

Daniël D. stamt af uit een groot gezin met maar liefst 21 kinderen. Hij is de tweede oudste. Daniël is vandaag de dag nog altijd aan de slag als klusjesman. “Hij en zijn vrouw waren al bijna veertig jaar samen, maar je weet nooit wat er tussen vier muren gebeurd. Dit hadden we echt niet verwacht.”, aldus Eddy, een van de broers van Daniël. Volgens verschillende mensen in de buurt zou het koppel scheiden. “Maar zelf had Daniël ons daar nog niets over gezegd. We weten echt niet wat er gebeurd is. We zitten met zoveel vragen”, aldus broer Herwig.