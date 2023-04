Vrouw neergestoken in Roeselare, man verdacht, maar ontkent

In een appartement in de Mariastraat in Roeselare is gisteren een vrouw (1954) neergestoken in haar buik. Dat meldt het parket.

De vrouw was een tijdlang kritiek, maar haar toestand is ondertussen stabiel. Haar man (1965) belde de hulpdiensten en de politie. Hij werd opgepakt. Hij had verwondingen aan de onderarm, maar ontkent de feiten. Hij wordt deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor poging tot moord. De precieze omstandigheden worden onderzocht. Het labo en de wetsdokter gingen ter plaatse.