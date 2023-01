Vrouw met mes overvalt krantenwinkel in Zulte: “Ik heb geen idee wat ze eigenlijk wilde”

Een onbekende vrouw heeft afgelopen zaterdag geprobeerd om krantenwinkel Ubi langs de Staatsbaan te overvallen. Ze had daarvoor een mes bij. Winkelbediende Dagmar (62) was op dat moment alleen aan het werk, maar hield zich erg sterk en stond twee dagen later al opnieuw in de winkel. “Ik dacht: ik moet hier meteen door en mag mezelf niet bang laten worden.”

Een klein halfuurtje voor sluitingstijd zaterdagavond kwam de onbekende vrouw de winkel binnen. “Ik had haar door het venster al even aan de bushalte zien rondhangen”, vertelt Dagmar. “Volgens mij was ze aan het wachten op een moment dat er geen andere klanten in de winkel waren. Rond 19.30 uur ging ze de winkel binnen. Ze was helemaal in het zwart gekleed met een kap over haar ogen en een masker aan. Ze gedroeg zich erg verdacht en bewoog met mij mee in de winkel. Ze dwong me om naar de ruimte achteraan te gaan en het kwam tot wat duw- en trekwerk.”

Mes in hand

“Het was een grote, struise vrouw en ik heb heel wat blauwe plekken op mijn arm. Ik heb in verschillende talen geprobeerd met haar te praten en te vragen wat ze wilde, maar ze reageerde op niets. Ik zag ook dat ze een mes in haar hand had. Ik kon me uiteindelijk losrukken en vluchten door de achterdeur. De vrouw vluchtte via een andere deur en verdween in een zijstraat.”

“Het leek alsof ze nog even iets zocht in de keuken, maar achteraf bleek dat er niets gestolen was. Het is vreemd. Ze ging erg driest te werk, maar ik heb geen idee wat ze eigenlijk wilde. Nadat ze vertrokken was, belde ik eerst de winkelverantwoordelijke en dan de politie. Ik dacht eerst nog dat het een soort van grap of een test was voor nieuwe medewerkers. Ik werk hier pas zes weken.”

“Ik wil mezelf niet bang laten worden”

“Pas later heb ik beseft wat er juist gebeurd is. Ik heb hier bijvoorbeeld een politieknopje, maar op het moment zelf heb ik er helemaal niet aan gedacht om erop te drukken. Ik hou wel van een goeie misdaadfilm, maar als je het zelf meemaakt dan is het toch anders. Maar ik voel mij nog fit en ben meteen terug gaan werken. Ik wil mezelf niet bang laten worden.”

De politie kwam nog ter plaatse bij de winkel, maar de verdachte was op dat moment al lang verdwenen. Ze is gefilmd door beveiligingscamera’s en de politie probeert haar te identificeren, al zal dat gezien haar zwarte kledij en masker niet eenvoudig zijn.