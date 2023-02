Vrouw krijgt celstraf na gooien van mes in buik van partner op Valentijn

Een 36-jarige vrouw die op Valentijn vorig jaar in een dronken bui een mes gooide in de buik van haar 55-jarige man kreeg vier jaar celstraf in de rechtbank. Daarvan zijn er drie met uitstel, waardoor de vrouw zich aan een hele reeks voorwaarden moet houden. Het koppel is nu aan het scheiden, al is dat niet van harte. “Ik leg je ook een contactverbod op want u bent te onstabiel om uw ex-man nog te zien”, sprak de rechter.

Op Valentijn vorig jaar, exact een jaar geleden, ging het er luid aan toe in een woning in de Voetbalstraat in Veurne. De 36-jarige W.C. had andermaal te veel gedronken en maakte er ruzie met haar 55-jarige man. Die was zelf nuchter en onderging de ruzie aanvankelijk.

Tot de vrouw plots naar de keuken liep, een slagersmes nam en die met brute kracht naar haar man gooide. Het mes plofte neer in de buik van de man en die liep daarbij een messteek van 46 mm diep op. Dat was potentieel dodelijk, en dus riskeerde W.C. vier jaar effectief wegens poging tot doodslag.

“Ze is flink tekeer gegaan”, sprak de procureur. “Ze plantte het mes eerst meermaals in de tafel en het salon en gooide het in de muur. Toen haar man er genoeg van had liep ze naar de keuken, nam een slagersmes en gooide dit in de buik van haar man. Die liep een wonde op van 46 mm diep op wat potentieel dodelijk was.”

Er werd vier jaar effectief gevorderd maar de rechter kende vier jaar toe waarvan drie met uitstel. “Zo moet u voorwaarden volgen als u vrijgelaten wordt”, sprak hij tot W.C. “Een daarvan is dat u zich moet laten begeleiden voor uw alcoholprobleem, u laten opnemen en indien nodig antabuse innemen. De belangrijkste voorwaarde is dat u een contactverbod krijgt met uw ex-man. Ik acht dat er te weinig stabiliteit is bij u om nu opnieuw samen te kopen.” Haar man T. vertelde immers dat ze momenteel aan het scheiden zijn maar dat dit ook voor hem niet van harte was. (JH)