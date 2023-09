Vrouw in arm gebeten nadat ze vechtende honden uit elkaar haalt

In de Pylyserlaan in Koksijde werd een vrouw woensdagmiddag in de arm gebeten door een hond tijdens een wandeling. Een rottweiler en een labrador raakten in een gevecht en toen de vrouw tussenbeide wilde komen, werd ze door de eerste hond gebeten.

Het incident deed zich woensdagmiddag om 15.30 uur voor in de Pylyserlaan in Koksijde. Volgens vaststellingen van de politie Westkust gebeurden de feiten op een speelplein aan het zwembad van Koksijde. Een man wandelde met zijn hond, een rottweiler, een grootmoeder met haar dochter en kleinzoon voorbij. Bij het kruisen probeerde de hond van de man dichterbij te komen omdat de dames ook een hond bij zich hadden. Dat ging om een labrador.

De hond kon door de man op afstand gehouden worden, maar iets later bleek deze zich losgemaakt te hebben en viel de rottweiler de labrador aan. Omdat men probeerde tussenbeide te komen, werd één van de dames door de rottweiler in de arm gebeten. De honden konden gescheiden worden waarna de vrouw naar het ziekenhuis werd overgebracht. De politie stelde een pv op. (JH)