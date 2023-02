Vriendin van Peter C., verdachte van poging tot terroristische aanslag tijdens Miss België, is vrijgelaten

De Nederlandse vrouw die zaterdag is opgepakt in het gezelschap van Peter C., de man die een aanslag zou hebben willen plegen op de verkiezing van Miss België in De Panne, is vrijgelaten en niet in verdenking gesteld. Dat meldt het federaal parket.

C. zelf werd zondag al onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor poging tot terroristische moord. In zijn auto werden ook twee wapens gevonden. Hij verschijnt donderdag in Brugge voor de raadkamer.