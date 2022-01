Voortvluchtige crimineel Jeroen Christiaen (43) uit Diksmuide opgepakt in keukenkastje in Friesland

De 43-jarige voortvluchtige crimineel Jeroen Christiaen uit Diksmuide is vrijdagavond opgepakt in Friesland. De man zat verstopt in een keukenkastje bij zijn vriendin in de gemeente Noordoost-Friesland. Hij liep in zijn verleden al 17 jaar cel op voor tal van misdaden. In 2014 wist hij uit de greep van de politie te blijven door zich te verstoppen in de wand van een vissersschip.

Christiaen heeft onder meer veroordelingen voor diefstal, drugs dealen, inbraken, vandalisme en brandstichting op zijn conto staan. In maart 2014 stak Jeroen Christiaen nog de mobilhome en loods van zijn vader in brand als vergelding voor diens seksueel misbruik ten aanzien van Jeroens zussen. Jeroen vluchtte naar Nederland en dook er onder als visser.

Wanhoopsdaad

Hij hoorde de kapitein van de vissersboot in april 2014 echter bellen met de politie. Jeroen Christiaen veinsde de volgende nacht een wanhoopsdaad met een afscheidsbrief en wist zich te verstoppen in een verborgen wand van het schip. Toen hij spoorloos bleek, werd een grootschalige zoekactie opgezet. Speurders liepen hem telkens van erg dicht voorbij op het schip. Jeroen Christiaen kon de volgende dag, uren na het aanmeren, ontkomen uit de wand en dook dagen later op in Diksmuide.

Hij werd tot 150 uur werkstraf veroordeeld voor de brandstichting. De rechter had begrip voor zijn motief. Vader Christiaen werd effectief tot 30 maanden cel veroordeeld na seksueel misbruik. Later liep zoon Jeroen nog veroordelingen op voor onder meer autodiefstal.

Nog drie jaar cel

Drie jaar geleden keerde hij niet terug uit penitentiair verlof en dook hij opnieuw onder als visser in Nederland. Afgelopen vrijdag arresteerde de Nederlandse politie hem in de gemeente Noordoost-Friesland. De man zat verstopt in een keukenkastje bij zijn vriendin. Hij moet nog drie jaar cel uitzitten in ons land. De politie van Noordoost-Friesland politie postte er dit weekend een opmerkelijk bericht over op sociale media.

